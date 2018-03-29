МИД: Россия высылает 60 американских дипломатов

Внешнеполитическое ведомство России объявило о высылке 60 американских дипломатов в ответ на решение США объявить персонами нон грата такое же количество российских дипломатов.

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Россия в качестве ответных мер приняла решение выслать 60 американских дипломатов, которые должны покинуть территорию РФ до 5 апреля. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ, опубликованном в четверг.

"Исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников Посольства США в Москве и два работника Генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены "persona non grata" за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до 5 апреля 2018 года", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

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Как сообщили в МИД, также "отозвано согласие на открытие и функционирование Генерального консульства США в Санкт-Петербурге".

"В связи с этим американские представители должны полностью освободить ранее предоставленное им для размещения данного учреждения административное здание не позднее 31 марта", — добавили в МИД.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков 29 марта передал послу США в РФ Джону Хантсману соответствующую ноту.

Ранее власти США в знак солидарности с Великобританией по "делу Скрипаля" объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают российское генконсульство в Сиэтле. Российским дипломатам было предписано покинуть США в течение недели — до 2 апреля.