МИД России: число британских дипломатов в России будет сокращено

Внешнеполитическое ведомство России объявило об ответных мерах в отношении Великобритании – число дипломатов этой страны в РФ сократится.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. В течение месяца британской стороне нужно сократить персонал работников диппредставительств в России. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ, опубликованном в пятницу.

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, в пятницу в МИД России вызвали посла Великобритании в Москве Лори Бристоу, которому "заявлен решительный протест в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств".

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"Посол проинформирован о том, что в порядке ответной меры британской стороне в месячный срок надлежит путем соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании", — говорится в сообщении ведомства.

Также в МИД подчеркнули, что Российская Федерация готова к сотрудничеству в интересах установления истины, поиска и нахождения лиц, причастных к произошедшему в Солсбери.

Ранее 19 стран Евросоюза, США, Канада, Норвегия, Украина, Молдова и ряд других государств приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в "знак солидарности" с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери. Внешнеполитическое ведомство РФ предупредило, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

МИД России 29 марта из принципа взаимности, в порядке ответных мер объявил "persona non grata" 58 сотрудников Посольства США в Москве и двух работников Генерального консульства США в Екатеринбурге. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до 5 апреля 2018 года. Также "отозвано согласие на открытие и функционирование Генерального консульства США в Санкт-Петербурге".