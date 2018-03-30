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Министерство иностранных дел России

МИД России зеркально ответил на высылку своих дипломатов

© Sputnik/ Валерий Мельников
Политика
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Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (33)
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Министерство иностранных дел России в пятницу объявило об ответных мерах послам иностранных государств, выславших ранее российских дипломатов.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Главам и представителям дипмиссий ФРГ, Франции, Польши, Нидерландов, Италии, Канады и еще более десяти государств были вручены ноты протеста, сообщает РИА Новости

Флаг Британии
© AFP 2018/ Justin TALLIS
МИД России: число британских дипломатов в России будет сокращено

Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу был вызван на Смоленскую площадь повторно, ему заявили "решительный протест в связи с провокационными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств". Дипмиссия в течение месяца будет должна выслать дополнительное число дипломатов для установления паритета с посольством РФ в Лондоне. Послу США в РФ Джону Хантсману было заявлено о российском ответе еще накануне в четверг.

США, некоторые страны Евросоюза, а также Канада, Норвегия, Украина, Молдова и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Вынужденные ответные меры

В четверг в МИД РФ Джону Хантсману было заявлено, что, исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата. Кроме того, закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге. Комментируя этот шаг Москвы, представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что Россия не заинтересована в диалоге с США, а высылка американских дипломатов и закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге является "неоправданным шагом".

"Мы не согласны с такой оценкой, вы знаете, что Россия была вынуждена предпринять ответные шаги в ответ на те недружественные, неконструктивные, незаконные действия, в данном случае связанные с высылкой наших дипломатов и закрытием консульского учреждения, совершенные Вашингтоном", — заявил в пятницу днем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Автобус с сотрудниками посольства России в Лондоне. 20 марта 2018
© AFP 2018/ DANIEL LEAL-OLIVAS
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Дополнительные меры для Лондона

Днем в пятницу, почти одновременно с тем как, Песков давал комментарий журналистам, к высотке на Смоленской площади стали подъезжать представительские посольские автомобили. Первым, к удивлению собравшихся журналистов, прибыл глава дипмиссии Великобритании в РФ Лори Бристоу. Официальный Лондон был уведомлен о высылке дипломатов еще на прошлой неделе, более того, упомянутые в списке сотрудники посольства уже успели покинуть территорию РФ.

Ответ появился на сайте МИД примерно через час после того, как Бристоу покинул высотку на Смоленской площади.

"Послу (Великобритании) был заявлен решительный протест в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств", — заявили в российском МИД.

В Москве потребовали в течение месяца привести штат сотрудников британских дипучреждений в России в соответствие с численностью российских представительств в Британии.

В МИД отметили при этом, что Россия "как было уже не раз заявлено", готова в интересах установления истины, поиска и нахождения лиц, причастных к произошедшему в Солсбери, "к предметному и ответственному взаимодействию как в рамках международно-правовых форматов и механизмов, так и на двусторонней основе". 

Парламент Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Лори Бристоу, комментируя вызов в российский МИД, не стал раскрывать детали встречи.

"Мы изучим то, что мне только что было сказано, и будем принимать наши решения исходя из этого", — сказал он.

Без комментариев

Прибывшие в МИД России вслед за Лори Бристоу послы других государств — в том числе Франции, Австралии, Швеции, Польши, Хорватии — отказывались общаться с собравшимися возле высотки на Смоленской площади журналистами. Только глава германской дипмиссии Рюдигер Фон Фритч, покидая МИД, отметил, что Берлин остается открытым к диалогу с Москвой, но российская сторона должна ответить на остающиеся открытыми вопросы по делу Скрипаля.

"У меня была возможность в сегодняшней беседе подчеркнуть две вещи. Первое: хорошие отношения остаются в интересах Германии, в интересах народов Германии и России. Мы к этому готовы и открыты к диалогу. Второе: в свете печальных событий в Солсбери российское правительство должно все предпринять, чтобы внести прозрачность и ясность и ответить на справедливые, открытые вопросы", — заявил посол ФРГ.

Примечательно, что в пятницу в МИД РФ был приглашен также посол Сербии в РФ Славенко Терзич, однако в отличие от своих коллег он провел в ведомстве рабочую встречу, в ходе которой подтвердил дружеский настрой Белграда по отношению к Москве.

"По вопросу высылки дипломатов у Сербии ясная и четкая позиция, Сербия не рассматривает вопроса высылки российских дипломатов. Потому что у нас существуют очень дружеские отношения, которые мы сегодня развиваем и будем развивать в будущем", — сказал Терзич. 

Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
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Помимо Сербии об отказе высылать российских дипломатов ранее заявили Австрия, Словения, Греция, Кипр, Болгария, Португалия.

Ответ — зеркальный

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ответит зеркально тем странам, которые выслали российских дипломатов, такое же количество работников дипмиссий будет выслано из России.

На данный момент известно, что Россия высылает по одному дипломату из посольств Финляндии и Латвии, военного атташе Эстонии, двух итальянских дипломатов, четырех дипломатов из Польши.

Кроме того, из Москвы высылаются три литовских дипломата, МИД страны уже заявил, что эти сотрудники посольства не имеют ничего общего с разведкой.

Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (33)

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Теги:
высылка, высылка дипломатов, ответные меры, МИД России, Россия
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