Россия высылает троих дипломатов из Молдовы

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. В качестве ответных мер из России будут высланы трое молдавских дипломатов. Об этом сообщили в пятницу в министерстве иностранных дел РФ.

© Sputnik/ Валерий Мельников МИД России зеркально ответил на высылку своих дипломатов

Ранее МИД Молдовы сообщил о высылке троих российских дипломатов. В ведомстве заявили, что это решение является "знаком солидарности" с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери. Также 19 стран Евросоюза, США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов. Внешнеполитическое ведомство РФ предупредило, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Таким образом, 30 марта в МИД России были вызваны руководители дипмиссий Молдовы, Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии.

"Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого "дела Скрипалей" российская сторона объявляет "persona non grata" соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации", — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства России.

Как уточнили в МИД, поскольку "в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств".