В НАТО рассказали, когда наладятся отношения с Россией

НАТО готово возобновить сотрудничество с Россией, если Москва начнет действовать в соответствии с нормами международного права, которые сейчас, по мнению альянса, она якобы не соблюдает.

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Об этом заявил глава военного комитета Североатлантического альянса генерал Петр Павел в интервью чешскому изданию Aktualne, пишет Sputnik Эстония со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, НАТО не стремится к конфронтации и заинтересовано в выстраивании конструктивного диалога с Москвой, но "не может игнорировать то, как Россия нарушает международные нормы".

Ситуация осложнилась в связи с отравлением экс-офицера ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, добавил Павел. Тем не менее, он не стал прямо обвинять Россию в причастности к отравлению Скрипалей и выразил уверенность, что преступники понесут наказание.

Тем не менее, даже в такой непростой ситуации контакты между альянсом и Москвой все равно поддерживаются, подчеркнул генерал НАТО.

В Москве, в свою очередь, не раз заявляли, что не заинтересованы в нагнетании конфронтации с НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

Обвинения на ровном месте

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в бессознательном состоянии в британском Солсбери. В правительстве Великобритании утверждают, что пострадавших отравили веществом нервно-паралитического действия якобы российского производства. При этом никаких доказательств причастности России к этому преступлению Лондон так и не предоставил.

Несмотря на отсутствие доказательств, британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Скрипалей "весьма вероятно" (англ. highly likely — отсюда "хайли лайкли") отравили по инициативе российских властей. 14 марта она обвинила Россию в причастности к отравлению и заявила, что Лондон высылает 23 российских дипломата и обрывает все контакты на высоком уровне.

В качестве зеркального ответа МИД России, в свою очередь, персонами нон-грата 23 сотрудника посольства Великобритании. Также МИД предупредил Лондон о том, что если с его стороны последуют любые действия недружественного характера, то Москва оставляет за собой право на другие ответные меры.

"Дело Скрипаля" стало одной из главных тем саммита ЕС 22-23 марта, по итогам которого Евросоюз выразил полную солидарность с Великобританией и принял решение отозвать посла ЕС из России для консультаций. О готовности рассмотреть вопрос высылки российских дипломатов на национальном уровне заявили сразу несколько стран Евросоюза.

В конечном итоге 26 марта о высылке российских дипломатов сообщили Польша, Латвия, Литва, Эстония, Голландия, Франция, Германия и другие (всего 16 стран Евросоюза из 28). Позже к ним присоединились США, выслав из страны 60 россиян. Россия на массовую высылку российских дипломатов ответила зеркально.

Москва отрицает причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а глава МИД Сергей Лавров назвал все обвинения чушью. Россия призывает провести совместное расследование инцидента в Солсбери. Кроме того, Следственный комитет, со своей стороны, возбудил уголовное дело о покушении на российскую гражданку Юлию Скрипаль.