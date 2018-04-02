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Протесты в Афинах. Архивное фото

Агрессия и самосуд: анархисты разгромили здание суда в Афинах

© AP Photo / Petros Giannakouris
Политика
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Анархисты в Афинах разбили молотками окна, повредили вход и забросали бутылками с красной краской здание суда на улице Луизы Рианкур в знак протеста против обвинительного приговора группе их товарищей.

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik.  Ответственность за нападение на здание суда в Афинах взяла группировка, называющая себя "Индивидуальные террористы", отмечает РИА Новости.

Нападение произошло вечером в субботу, 31 марта, в нем участвовали несколько десятков человек.

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Акция стала проявлением солидарности с пятью анархистами, которых суд апелляционной инстанции 26 марта признал виновными и оставил в силе приговор суда первой инстанции, хотя и снизил некоторым сроки. Среди осужденных — участники анархистской террористической группировки "Заговор огненных ячеек", рассылавших десятки посылок-бомб политикам, в том числе за рубежом.

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В частности, суд снизил с 29 до 27 лет тюрьмы срок Аргирису Далиосу, с 20 до 18 лет Никосу Романосу – одному из идейных руководителей группировки, с 12 лет 2 месяцев до 11 лет Димитрису Поилитису и оставил сроки в 11 лет Яннису Михаилидису и пять лет Герасимосу Цакалосу.

Они были признаны виновными в грабежах, поджогах, нападениях, что в заявлении названо "анархистскими вариантами борьбы". Апелляционный суд использовал ряд новелл на основании так называемого "антитеррористического закона 187 А", согласно которому "террористы не обязательно являются частью организации ". Ранее суд признал их невиновными в участии в террористической организации.

Среди обвинений были четыре грабежа банка, взрывы, незаконное владение оружием, подделка документов.

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Теги:
"Индивидуальные террористы", протесты, Афины, Политика
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