Трамп предложил Путину провести встречу в Вашингтоне

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Президент США Дональд Трамп в ходе состоявшегося в марте телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил провести их двустороннюю встречу в Вашингтоне. Об этом в понедельник на брифинге сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, которого цитирует РИА Новости.

"Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита. Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме", — сказал Ушаков.

Вместе с тем он отметил, что возможность такого контакта в первой половине года не обсуждалась.

"Это достаточно интересная позитивная идея, но пока она не обсуждалась", — ответил он на соответствующий вопрос.