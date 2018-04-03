Кому на самом деле выгоден блеф по "делу Скрипаля"

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. Глава секретной лаборатории минобороны Великобритании в Портон-Дауне Гари Эйткенхед подтвердил, что все заявления представителей британских властей о виновности России в отравлении Сергея Скрипаля – блеф. Такова позиция посольства России в Лондоне, отмечает РИА Новости.

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В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Во вторник глава секретной лаборатории минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждает британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь.

Комментарии Форин-офиса

"Заявления британского правительства о том, что примененное в Солсбери отравляющее вещество было произведено в России, с самого начала выглядели очевидным блефом. Теперь это подтверждено главой секретной лаборатории. Его слова лишь доказывают, что все политические декларации о связи совершенного преступления с Россией являются не более чем умозаключениями, не связанными с объективными фактами и ходом следствия. Это фактически подтверждается и сегодняшним комментарием Форин-офиса, из "разведывательной картины" которого выпал важнейший элемент – при том что остальные элементы тщательно скрываются даже от союзников Великобритании", — отметил пресс-секретарь посольства.

Позиция Кремля

Постепенно приходят подтверждения того, что "безумные обвинения" в адрес России по "делу Скрипаля" ни на чем не основаны, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Ситуация совершенно чудовищная, и в данном случае просто постепенно стали приходить подтверждения того, что эти безумные обвинения, озвученные британской стороной через несколько часов после происшествия, ни на чем не основываются, ничем не подкреплены. Это просто красноречивое подтверждение, причём вполне экспертно, вполне официально", — сказал Песков, комментируя слова главы лаборатории.

"Теперь вопрос — на чем основывалась британская сторона? Теперь британская сторона обязана на это ответить. В любом случае сейчас в ОЗХО будет вестись работа, в исполнительном комитете", — отметил он.

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В этой связи Песков напомнил слова президента о вопросах, которые есть у российской стороны.

"Этот вопрос будет по инициативе России рассматриваться там (в ОЗХО), поскольку есть международное право", — сказал Песков.

Ранее глава РФ Владимир Путин сообщил, что Россия в среду созывает сессию исполкома ОЗХО "по делу Скрипаля" и ставит на обсуждение 20 вопросов.