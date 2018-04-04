Курс на сближение: о чем договорились Путин и Эрдоган в Анкаре

Недруги не смогли испортить отношения между Россией и Турцией, обе страны "сдали экзамен с успехом", заявил во вторник президент Турции Тайип Эрдоган в Анкаре.

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Турция ожидает в этом году роста числа российских туристов до 6 миллионов, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Анкаре.

"В прошлом году к нам приехали из России 4,7 миллиона туристов, которые заняли первое место среди иностранных туристов. В этом году мы ожидаем 6 миллионов россиян", — заявил Эрдоган, которого цитирует РИА Новости.

Он добавил, что между Россией и Турцией успешно развиваются отношения в культурной сфере, в 2019 году страны проведут перекрестный год культуры и туризма. А по словам Эрдогана, недруги не смогли испортить отношения между Россией и Турцией, обе страны "сдали экзамен с успехом".

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"Некоторые круги пытались отравить наши отношения с Россией, но мы прошли через этот экзамен с большим успехом. И отношения наши еще больше укрепились. Четыре подписанных договора еще больше укрепят их", — сказал Эрдоган.

Он добавил, что союз двух стран "после этих пустых провокаций закалился, как сталь".

Президент России Владимир Путин заявил, что со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом договорился ускорить сроки поставки Турции комплексов С-400.

"Конечно, обсудили состояние сотрудничества России и Турции в военно-технической области, в частности, ход реализации контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф". Приняли решение ускорить срок поставки этих высокоэффективных российских оборонительных комплексов", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом.

В свою очередь турецкий президент отметил, что поставки С-400 касаются исключительно России и Турции.

"Мы договорились с нашими российскими друзьями. Так что эту тему мы закрыли. Сейчас продолжается производственный процесс, мы достигли договоренности об ускорении поставки нам С-400", — отметил Эрдоган.

Он добавил, что РФ и Турция могут расширить свое сотрудничество на другие направления оборонной промышленности.

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В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.