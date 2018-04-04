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Британский полицейский на месте, где был обнаружен автомобиль Скрипаля

Лондон уже месяц не может дать России ответ по делу Скрипаля

© REUTERS/ Henry Nicholls
Политика
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Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (41)
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Вместо ответа британская сторона выносит только ультиматумы в адрес России и удаляет свои сообщения в Твиттере.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Россия месяц ждет ответа Великобритании по делу об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ, работавшего на британские спецслужбы, Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, британская сторона до сих пор предъявила только ультиматумы, заявили в посольстве РФ.

Полиция у ресторана, где был обнаружен Скрипаль и его спутница
© REUTERS/ Toby Melville
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Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта.

"Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены месяц назад. Россия ждет ответов и соблюдения законов с британской стороны все это время. Великобритания лишь выставила 24-часовые ультиматумы", — говорится в сообщении, опубликованном в среду в Twitter посольства, передает РИА Новости.

Ранее глава военной лаборатории в Портон-Даун Гари Айткенхэд заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Скрипаль. А МИД Великобритании удалил из своего микроблога Twitter сообщение, что вещество, которым отравили шпиона и его дочь, было произведено в России. Твит был опубликован 22 марта. 

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала этот факт.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Sputnik/ Григорий Сысоев
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"Вот вся цена вот этому всему — удаление твита. А на основе этого, вообще-то, премьер-министр выступала в парламенте. Я сегодня найду это выражение, ну просто наперсточники, ну натуральные! Сейчас опубликовали твит, потом сделали миллион ретвитов, потом прошло время — его удалили. Начнется потом, что не так поняли, на самом деле, мы же говорили, что это highly likely (с высокой степенью вероятности — ред.), это не прямые обвинения", — уточнила Захарова на брифинге в среду.

Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы и его дочь Юлия, были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению причастна Россия. Москва это категорически отрицает.

Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (41)

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Теги:
отравление, ответ, доказательства, Сергей Скрипаль, Лондон
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