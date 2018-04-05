Лавров: администрация Трампа хочет пересмотреть международные договоренности

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает попытки пересмотреть все основные международные договоренности последнего времени. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, которого цитирует РИА Новости.

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"Безусловно, мы имеем дело с администрацией, которая предпринимает ревизионистские действия на мировой арене, ревизуя практически все ключевые договоренности последнего времени, которые были достигнуты международным сообществом", — сказал он на пресс-конференции в Москве.

По словам главы российского МИД, эти договоренности были одобрены Советом Безопасности ООН, касаются и Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, Парижского соглашения по климату, правил ВТО, минских соглашений и многих других договоренностей.