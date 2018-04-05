Европейский эксперт: Запад "делом Скрипаля" хотел разрушить репутацию РФ

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Целью США и Великобритании при раскрутке "дела Скрипаля" было разрушить международную репутацию России, заявил руководитель геополитических исследований Европейского института международных отношений Пьер-Эммануэль Томанн, которого цитирует РИА Новости.

© REUTERS/ Henry Nicholls Лондон уже месяц не может дать России ответ по делу Скрипаля

Кому на самом деле выгоден блеф по "делу Скрипаля">>>

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдова приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". Москва приняла ответные меры.

"Это была операция в сфере (стратегических) коммуникаций, которая преследовала цель разрушить репутацию России", — сказал Томанн.

По его словам, "после лживых оправданий войны в Ираке многие граждане Евросоюза больше не верят комментариям, которые звучат во Франции, Германии и даже в Соединенном Королевстве".

В среду в Гааге состоялось заседание исполкома Организации по запрещению химического оружия, на котором Россия представила совместный с Ираном и Китаем проект решения, предусматривающий совместное российско-британское расследование инцидента в Солсбери. Однако западные страны заблокировали его принятие.

Комментируя итоги заседания, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дискуссия в Гааге по "делу Скрипалей" показала, что уважающие себя страны в сказки не верят.