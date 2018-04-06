Долой скучный официоз: Трамп выбросил речь о налогах и обсудил мигрантов

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления демонстративно выбросил текст заготовленного доклада и перевел тему своей речи на проблемы нелегальной иммиграции.

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Забавный казус произошел во время выступления президента США Дональда Трампа. Политик в самый последний момент решил выбросить текст заготовленного ранее доклада и перевел речь на проблемы нелегальной иммиграции, сообщает РИА Новости.

"Я должен был это сказать, это заняло бы пару минут, но какого черта, это довольно скучно. Я прочитал первый абзац и сказал себе: это скучно", — прокомментировал президент свой поступок.

Предполагалось, что мероприятие в штате Западная Виргиния будет посвящено налоговой реформе.

Как видно из видеоролика, Трамп подкидывает листок с текстом заготовленной речи в воздух, дает ему опуститься, а затем нарочито разводит руками и ухмыляется.

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Борьба с нелегальной иммиграцией была одним из основных тезисов предвыборной кампании Трампа.

В частности, он обещал депортировать всех нелегальных мигрантов, которых в США насчитывается около 15 миллионов.