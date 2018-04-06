Лондон проявляет упорство и придумывает версии по "делу Скрипаля"

По мнению первого замглавы международного комитета Совфеда, генерала ФСБ Владимира Джабарова, Лондон придумывает новые версии по "делу Скрипаля", чтобы "заболтать" союзников.

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Россия уничтожила все химическое оружие, а Лондон придумывает все новые версии по "делу Скрипаля", чтобы заболтать союзников, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров, которого цитирует РИА Новости. © REUTERS/ STRINGER Россия ни при чем: что известно о веществе, которым отравили Скрипаля

Он также подчеркнул, что в "деле Скрипаля" использования химоружия не было, иначе пострадавшие бы уже погибли.

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Британские СМИ написали о том, что якобы лаборатория в Саратовской области производила газ "Новичок".

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"Лондон сейчас будет придумывать все новые версии, чтобы заболтать союзников. Может быть, скажут, что лаборатория находилась в одном из регионов РФ, и это была маленькая школьная лаборатория. Это все бред", — отметил Джабаров.

Он подчеркнул, что Россия уничтожила все химоружие. По мнению сенатора, у Великобритании как не было доказательств причастности России к инциденту в Солсбери, так и нет.

"Поэтому Лондон не допускает до участия в расследовании Россию, а также представителей других стран", — подчеркнул он.

Парламентарий также уверен, что "в "деле Скрипаля" использования химоружия не было, иначе бы пострадавшие уже погибли".

"Это не химическое оружие, от него нет антидота, человек просто погибает. Видимо, была совершена провокация с использованием какого-то яда", — заключил он.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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Глава секретной лаборатории минобороны Британии 3 апреля заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.