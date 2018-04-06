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Британия, архивное фото

Лондон проявляет упорство и придумывает версии по "делу Скрипаля"

© AFP 2018/ Fabrice Coffrini
Политика
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По мнению первого замглавы международного комитета Совфеда, генерала ФСБ Владимира Джабарова, Лондон придумывает новые версии по "делу Скрипаля", чтобы "заболтать" союзников.

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Россия уничтожила все химическое оружие, а Лондон придумывает все новые версии по "делу Скрипаля", чтобы заболтать союзников, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров, которого цитирует РИА Новости.

Сергей Скрипаль
© REUTERS/ STRINGER
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Он также подчеркнул, что в "деле Скрипаля" использования химоружия не было, иначе пострадавшие бы уже погибли.

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Британские СМИ написали о том, что якобы лаборатория в Саратовской области производила газ "Новичок".

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"Лондон сейчас будет придумывать все новые версии, чтобы заболтать союзников. Может быть, скажут, что лаборатория находилась в одном из регионов РФ, и это была маленькая школьная лаборатория. Это все бред", — отметил Джабаров.

Он подчеркнул, что Россия уничтожила все химоружие. По мнению сенатора, у Великобритании как не было доказательств причастности России к инциденту в Солсбери, так и нет.

"Поэтому Лондон не допускает до участия в расследовании Россию, а также представителей других стран", — подчеркнул он.

Парламентарий также уверен, что "в "деле Скрипаля" использования химоружия не было, иначе бы пострадавшие уже погибли".

Полиция у ресторана, где был обнаружен Скрипаль и его спутница
© REUTERS/ Toby Melville
Кому на самом деле выгоден блеф по "делу Скрипаля"

"Это не химическое оружие, от него нет антидота, человек просто погибает. Видимо, была совершена провокация с использованием какого-то яда", — заключил он.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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Глава секретной лаборатории минобороны Британии 3 апреля заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.

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Теги:
дело Скрипаля, Британия, Лондон, Политика
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