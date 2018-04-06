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Сергей Лавров

Лавров: Запад растерял всех специалистов по России

© Sputnik/ Maxim Blinov
Политика
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Глава МИД России Сергей Лавров считает, что на Западе окончательно перевелись специалисты по РФ.

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Требуя от России признания грехов, Запад наглядно демонстрирует, что там нет настоящих специалистов по политике этой страны. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по результатам заседания СМИД СНГ в Минске.

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"Я могу сказать только то, что с этим жить дальше мы не хотим. Но если прекращение нынешней ситуации наши западные партнеры связывают с тем, что Россия сознается во всех смертных грехах и скажет, что я была во всем и везде неправа, и поэтому простите меня грешную, и я теперь буду по вашим правилам играть. Ну, если у них такие расчеты по-прежнему бытуют, то там перевелись окончательно специалисты по России. А как жить дальше?" — сказал Лавров.

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По его словам, у России "все-таки есть тысячелетняя история, есть целый ряд пословиц, которые русский народ выстрадал на протяжении этой великой истории".

"В том числе и такая, относительно новая пословица – "Не в силе Бог, а в правде". Это сказал Александр Невский, и это было не так давно отображено в одном из художественных произведений", — отметил Лавров.

По его словам, это в полной мере отражает то, чем руководствуется русский народ.

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Теги:
Россия-Запад, специалисты, Сергей Лавров, Запад, Вашингтон, Москва, США, Россия, Политика
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