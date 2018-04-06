Сергею Скрипалю и его дочери стало значительно лучше

В больнице британского Солсбери сообщили журналистам, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия быстро идут на поправку.

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Представитель больницы в британском Солсбери Кристина Бланшард в пятницу сообщила журналистам, что состояние здоровья бывшего офицера ГРУ России Сергея Скрипаля, работавшего на разведку Великобритании, становится значительно лучше.

"Он хорошо реагирует на лечение, его состояние уже — не критическое", — процитировали РИА Новости Бланшард.

По ее словам, других подробностей о состоянии здоровья Скрипаля она пока сообщить не может.

Лучше стало и дочери экс-сотрудника ГРУ — Юлии. По словам представителя больницы в Солсбери, состояние дочери Сергея Скрипаля улучшается, однако говорить о ее выписке пока рано.

"Как сообщает сама Юлия, ее силы растут с каждым днем, и она ждет момента, когда ее состояние здоровья позволит ей покинуть больницу. Любые разговоры о том, когда этот день наступит, — это спекуляция", — сообщила Бланшард.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.

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Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению причастна Россия. Москва это категорически отрицает.