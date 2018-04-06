Еврокомиссия высказалась по газовому спору между Россией и Украиной

Еврокомиссия выступила за то, чтобы в газовом споре между Россией и Украиной четкой выполнялись предписания Стокгольмского арбитража.

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Еврокомиссия (ЕК) будет просить "Нафтогаз" и "Газпром" выполнять решение Стокгольмского арбитража, особенно в части выполнения текущего договора и поставки законтрактованного газа. Об этом сообщил глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори.

"Мы будем просить обе стороны соблюдать решение Стокгольмского арбитража и выполнять его. Особенно в части выполнения текущего договора и поставок того газа, который был законтрактован", — заявил Ристори на брифинге в Киеве в пятницу.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. По информации РИА Новости, суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.

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"Газпром" заявил о несогласии с таким решением. Глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 марта объявил о намерении расторгнуть контракты с "Нафтогазом". Позже заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что российская компания начала процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит топлива с "Нафтогазом" в арбитраже Стокгольма.