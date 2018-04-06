Посольство РФ: новые санкции США направлены против российского народа

Диппредставительство России в США выступило с заявлением по новым санкциям Америки.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Новые санкции США в отношении РФ направлены против российского народа. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США, опубликованном в пятницу.

Ранее США внесли в санкционный список 38 российских физических лиц и компаний. При этом высокопоставленный чиновник американской администрации заявил журналистам, что эти меры не направлены против народа России, с которой США по-прежнему готовы вести диалог.

"Вашингтон вновь ударил по российско-американским отношениям. Теперь под санкции попали капитаны российского бизнеса, отказавшиеся играть по вашингтонскому сценарию. При этом нам говорят, что эти меры не направлены против российского народа. Направлены. Против многотысячных коллективов предприятий, оказавшихся в очередном "штрафном" списке, — говорится в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что "США сделали очередной ошибочный шаг по разрушению свободы предпринимательства и конкуренции, интеграционных процессов в мировой экономике".

"О системном характере очередного санкционного приступа в Вашингтоне говорит и то, что противники нормализации российско-американских отношений внесли в свой "черный список" главу международного комитета Совет Федерации Константина Косачева. Этот политик неустанно работает над восстановлением разрушенного межпарламентского диалога. Теперь созданы дополнительные абсолютно никому не нужные сложности в этой сфере", — сказано в заявлении.

В посольстве добавили, что в санкциях видят "стремление США расколоть российское общество".