Саудовская Аравия планирует превратить Катар в остров

Саудовский инвестиционный союз планирует вырыть канал на границе с Катаром, превратив его в остров, и реализовать туристический проект в данном регионе.

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Грандиозное строительство планируется завершить через 12 месяцев, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на газету Sabg.

По данным издания, туристический проект будет реализовывать саудовский инвестиционный союз, состоящий из девяти компаний, которые будут рыть канал вдоль всей границы с Катаром. На данный момент союз ждет официального разрешения властей.

Как сообщает газета, ширина канала составит 200 метров, глубина — 15-20 метров и длина — 60 километров. Таким образом, подобный канал сможет принимать все виды морских судов. Саудовская Аравия сможет связать при помощи нового морского пути портовый город королевства Сальва и район Хур аль-Адид, расположенные по краям сухопутной границы с Катаром.

Планируется, что на реализацию данного проекта потребуется выделить 2,8 миллиарда саудовских риалов (более 740 миллионов долларов США).

Согласно проекту, на новых берегах королевства будут расположены курорты с частными пляжами и пяти главными отелями. Кроме того, в районе канала планируется построить новые порты и открыть две круизные компании для осуществления морских прогулок в другие страны Персидского залива. Также в регионе будет создана свободная торговая зона.

Отмечается, что канал будет принадлежать только Саудовской Аравии, так как он будет вырыт на территории королевства на расстоянии одного километра от официальной линии границы с Катаром. Участок суши на границе с Катаром будет служить в качестве военной зоны для защиты королевства.

С июня прошлого года Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его с поддержке терроризма и прекратив с ним всякое сообщение. Попытки Кувейта примирить соседей по региону не увенчались успехом.