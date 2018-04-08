В Венгрии проходят парламентские выборы

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. В воскресенье проходят выборы в парламент Венгрии, передает РИА Новости.

Основная борьба на выборах идет между шестью партиями: право-популистская ФИДЕС во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, крайне правая партия "Движение за лучшую Венгрию" ("Йоббик"), Венгерская социалистическая партия, зеленые либералы LMP ("Политика может быть другой"), партия "Демократическая коалиция" и либеральная партия "Движение Моментум".

Отмечается, что правом голоса наделены около 7,9 миллиона граждан страны.

Опросы предрекают победу правящей с 2010 года партии ФИДЕС.

Предыдущие парламентские выборы прошли в Венгрии 6 апреля 2014 года. Победу на них одержала партия Виктора Орбана, получив 133 кресла в 199-местном парламенте.