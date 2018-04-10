Лондон до сих пор не озвучил точный диагноз Скрипалей

В Посольстве Российской Федерации в Лондоне отметили, что сама схема лечения представителя британской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в госпитале в Солсбери, вызывает ряд вопросов.

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Больница в Солсбери ни разу прямо не подтвердила, что у Сергея и Юлии Скрипалей были симптомы химического отравления, поэтому посольство России направило ноту в министерство иностранных дел Великобритании и письмо директору больницы с просьбой прояснить диагноз. Об этом говорится на официальной странице российской дипломатической миссии в Лондоне.

"В этой связи Посольство направило сегодня новую ноту в МИД Великобритании, а также письмо г-же К.Блэншард с просьбой еще раз уточнить данный вопрос, имеющий принципиальное значение. Кроме того, остается неясным, давали ли Скрипали свое согласие на применение к ним той или иной схемы лечения? Если нет, то кто дал согласие от их имени? На основании какого диагноза все-таки принималось решение о методах лечения, и в чем конкретно оно выражалось? Это лишь короткий список вопросов, на которые британские власти до сих пор не дали четкого ответа", — говорится в официальном сообщении.

Ранее представители больницы Солсбери подтвердили факт выписки Юлии Скрипаль, несмотря на прежние заявления британского премьера Терезы Мэй о том, что Юлия и ее отец Сергей Скрипаль могут никогда не поправиться. Согласно сегодняшнему заявлению директора больницы Солсбери Кристин Блэншард, Скрипали и полицейский Ник Бейли проходили лечение после того, как были подвергнуты воздействию нервнопаралитического вещества.

© AFP 2018/ Dylan Martinez Виктория Скрипаль зачитала открытое письмо к Терезе Мэй

При этом 16 марта один из докторов той же больницы Стивен Дэвис в своем письме в газету Times сообщил, что в тот день было только три пациента со значительным отравлением, причем ни у одного из пациентов не было симптомов отравления нервнопаралитическими агентами.

"Тщательный анализ письма Дэвиса и ряда заявлений Блэншард от 29 марта, 6 и 10 апреля показывает, что больница ни разу прямо не подтвердила, что у Сергея и Юлии Скрипалей были какие-либо симптомы химического отравления, и что их лечили именно от этого. Вот и сегодня Блэншард лишь абстрактно рассказывает, какие в целом бывают симптомы и как их обычно лечат. Вместе с тем МИД Великобритании продолжает нас заверять в том, что Сергей и Юлия Скрипаль получают высококачественную медицинскую помощь, опять же без конкретики", — подчеркнул представитель российского посольства в Великобритании.

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Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва это категорически отрицает.