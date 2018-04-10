Туск не верит в возможность создания в Евросоюзе "супергосударства"

КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik. В Европе нереально создать "супергосударств". Такой точки зрения придерживается глава Евросовета Дональд Туск.

"Действительно считаю важным единство в ЕС, но при этом я не федералист. Я не верю в одну европейскую нацию или создание некоего европейского супергосударства. Стараюсь оставаться реалистом и прагматиком в политике, при этом считаю важным достигать возможного", — заявил Туск, которого цитирует РИА Новости.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Ранее в марте этого года главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье сообщил, что стороны согласовали значительную часть условий будущего соглашения о "разводе" — есть договоренности о правах граждан страны и союза, которые затронуты Brexit, о финансовых обязательствах страны перед союзом после ее отделения от ЕС, а также о переходном периоде в отношениях Евросоюза и Соединенного Королевства с момента Brexit до 31 декабря 2020 года.

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Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявлял, что вторая фаза переговоров о Brexit будет испытанием единства 27 остающихся в Евросоюзе стран.