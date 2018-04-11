Трамп призвал Россию готовиться к удару США по Сирии

Дональд Трамп предупредил Россию, что Вашингтон использует новые и "умные" вооружения в Сирии.

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность того, что РФ будет сбивать американские ракеты в Сирии, заявил, что Вашингтон использует новые и "умные" вооружения.

"Россия обещает сбить все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они придут — хорошие, новые и "умные"…, — написал Трамп в Twitter.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

​Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне, отмечает РИА Новости. © Sputnik/ Mikhail Alaeddin Сирийский кризис: трудное урегулирование

При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии. Президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды.

Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии. Россия пообещала ответить в случае агрессии США. Посол в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Москва оставляет за собой право сбивать все ракеты Соединенных Штатов, выпущенные по Сирии.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, написала на своей странице в Facebook, что "умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства страны. Она предположила, что удары США по Сирии могут уничтожить все доказательства, касающиеся предполагаемого применения химоружия.