Эксперт: прямых столкновений между США и Россией не будет

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Заявления президента США Дональда Трампа по поводу отношений с Россией и об угрозе потенциального удара по Сирии совершенно бессмысленны; прямых столкновений между Штатами и РФ не будет, заявил Sputnik директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, экс-вице-министр иностранных дел Валерий Осталеп.

В среду президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут "хорошие, новые и "умные".

"Психологически-болевой прием, который сейчас пытается применить Трамп, на мой взгляд, совершенно бессмысленный. У него есть профессиональный партнер в лице президента России, с которым такими шутки не проходят", — сказал Осталеп.

По его словам, для людей, которые разбираются в военном деле и международной политике, ясно, что происходит психологическое давление и повышение ставок.

"На самом деле США не будут и не могут напрямую атаковать что-либо связанное с российскими интересами. Они никогда на это не пойдут", — подчеркнул Осталеп.

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По мнению эксперта, "сегодня ночью США потерпели довольно оглушительное дипломатическое поражение, когда их во всех смыслах стратегический партнер — Великобритания — даже при всей той активной роли, которую она играла в нагнетании обстановки в последнее время", отказалась поддержать позицию Штатов.

Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявила, что Лондону необходимо получить больше доказательств предполагаемой химической атаки в Сирии, прежде чем присоединяться к военному удару по официальному Дамаску.

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"Конечно, США пытаются об этом забыть. Уверяю, что будет попытка второго фронта. Они в последующие сутки попытаются подключить других актеров. Думаю, это будет весьма безуспешно. Подчеркиваю, идет психологическая игра… Возвращаясь к вопросу, реально ли начало военных действий и прямых столкновений между США и Россией? Ответ: нет", — сказал Осталеп.