Алиев выигрывает президентские выборы в Азербайджане

Замглавы партии "Ени Азербайджан" объявил о победе Ильхама Алиева на состоявшихся в этой стране президентских выборах.

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Азербайджанский народ сделал правильный выбор в пользу Ильхама Алиева; президентские выборы в Азербайджане можно считать состоявшимися, заявил на пресс-конференции заместитель председателя правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов, передает Sputnik Азербайджан.

"По информации ЦИК, в голосовании приняли участие 3,9 миллиона избирателей. По результатам exit-poll, за Ильхама Алиева проголосовало более 80% избирателей. Цифры хоть и разные, но очень близкие. Это свидетельствует о том, что председатель ПЕА на президентских выборах одержит уверенную победу. Уверен, ЦИК в ближайшее время это подтвердит. Азербайджанский народ сделал правильный выбор в пользу Ильхама Алиева", — сказал он.

© Sputnik / Miroslav Rotari Посол Азербайджана в Молдове: явка на выборах президента высокая

Ахмедов заявил, что выбор азербайджанского народа вполне понятен и логичен, учитывая достижения страны под руководством Ильхама Алиева.

"Это достойная оценка достижений и заслуг Ильхама Алиева и азербайджанский народ проголосовал за развитие на очередные семь лет", — сказал зампредседателя партии.

Он отметил, что следующие семь лет ознаменуют собой новый этап в развитии Азербайджана.

"На основе определенной Ильхамом Алиевым стратегии будет разработан крупномасштабный государственный план. Азербайджан будет развиваться во всех сферах, его позиции в мире укрепятся. Победа Ильхама Алиева – победа всего азербайджанского народа, и я поздравлю весь наш народ", — сказал он.

Как ранее заявлял Sputnik посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов, в нашей республике явка на выборах также была высокой. Она составила 96,56%, то есть на избирательный участок пришли 168 граждан этой страны.