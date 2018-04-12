17:46 12 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
Сергей Скрипаль

В МИД Великобритании переданы результаты расследования по делу Скрипалей

© REUTERS / STRINGER
Политика
Получить короткую ссылку
127 0 0

До сих пор официально не подтверждено, что у Сергея Скрипаля и его дочери Юлии были симптомы химического отравления.

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Международная организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершила расследование по отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери и передала результаты Великобритании. Об этом сообщил представитель организации, ссылаясь на британский МИД, передает РИА Новости.

Владимир Шаманов
© Sputnik / Владимир Федоренко
Шаманов: "дело Скрипалей" разваливается на глазах

Источник отметил, что ОЗХО обратилась с просьбой к Великобритании распространить выводы экспертов среди стран-подписантов Конвенции по запрещению химического оружия и обнародовать их в 12:00 по местному времени (14:00 по кишиневскому времени). 

Результаты расследования были сначала переданы Великобритании, поскольку именно она обратилась с просьбой о его проведении.

О результатах расследования не сообщается.

Ранее больница в Солсбери ни разу прямо не подтвердила, что у Сергея и Юлии Скрипалей были симптомы химического отравления, поэтому посольство России направило ноту в министерство иностранных дел Великобритании и письмо директору больницы с просьбой прояснить диагноз. Об этом говорится на официальной странице российской дипломатической миссии в Лондоне.

"В этой связи Посольство (России — прим.ред.) направило ноту в МИД Великобритании, а также письмо г-же Блэншард с просьбой еще раз уточнить данный вопрос, имеющий принципиальное значение. Кроме того, остается неясным, давали ли Скрипали свое согласие на применение к ним той или иной схемы лечения? Если нет, то кто дал согласие от их имени? На основании какого диагноза все-таки принималось решение о методах лечения, и в чем конкретно оно выражалось? Это лишь короткий список вопросов, на которые британские власти до сих пор не дали четкого ответа", — говорится в официальном сообщении.

Виктория Скрипаль зачитала открытое письмо к Терезе Мэй>>>

Напомним, что представители больницы в Солсбери подтвердили факт выписки Юлии Скрипаль, несмотря на прежние заявления британского премьера Терезы Мэй о том, что Юлия и ее отец Сергей Скрипаль могут никогда не поправиться. 

По теме

Кому на самом деле выгоден блеф по "делу Скрипаля"
Лондон уже месяц не может дать России ответ по делу Скрипаля
Какие вопросы МИД России отправило Лондону по делу Скрипалей
Теги:
Виктория Скрипаль, Сергей Скрипаль, отравление, выводы, доказательства, расследование, МИД Великобритании, Юлия Скрипаль, Сергей Скрипаль, Москва, Лондон, Великобритания, Россия, Политика
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • McDonalds на улице Калькю, архивное фото
    Бургер-протест

    В Риге протестуют против строительства ресторана быстрого питания "Макдоналдс" – жители напоминают об опасности детского ожирения.

  • Вести: 25 лет в эфире российского телевидения, архивное фото
    Только не по-русски!

    В Сейме Литвы выступили с инициативой об озвучивании телепрограмм, а не сопровождении их субтитрами, из-за количества российской продукции.

  • Здание КАПО в Таллинне
    Не только космонавтика

    Ежегодный отчет Департамента полиции безопасности Эстонии выйдет сегодня – среди угроз для страны коррупция и, конечно же, "агенты Кремля".

  • Ракетный комплекс ТОР-М2 в белорусской армии
    Ракетное прикрытие

    Зенитный ракетный полк передислоцируют в Гродненскую область под Островец, где строится БелАЭС, для прикрытия станции с воздуха.

  • Тбилисский международный аэропорт им. Шота Руставели
    Работает спецназ

    Правоохранительные органы и бойцы подразделения специального назначения несколько часов работали в аэропорту Тбилиси – что случилось?

  • Вид на Крым
    Дружба навек

    Абхазия присоединилась к участникам "Клуба друзей Крыма", который будет заниматься развитием двусторонних отношений между республиками.

  • Ильхам Алиев выступил с речью на съезде с участием делегатов, представляющих более 700 тысяч членов ПЕА
    Президент говорит

    Одержавший уверенную победу на президентских выборах в Азербайджане действующий глав государства Ильхам Алиев обратился к народу республики.

  • Инаугурация 4-го президента Армении Армена Саркисяна
    Мне денег не надо!

    Четвертый президент Армении Армен Саркисян будет направлять всю свою зарплату на благотворительность, но пока неясно, в какую организацию.

  • Акция Тотальный диктант
    Первая сотня

    "Тотальный диктант" в столице Казахстана Астане впервые пройдет на трех площадках – первая сотня желающих проверить свои знания уже прошла регистрацию.

  • Мужчина пишет на блокноте. Архивное фото
    Языковой барьер

    В Кыргызстане государственные и муниципальные служащие начали проходить обязательное тестирование на знание государственного языка.

  • Город Душанбе, архивное фото
    Мы желаем счастья вам!

    "Дворец счастья" будет построен в течение года мэрией Душанбе совместно с Министерством юстиции Таджикистана, Рустам Эмомали уже ознакомился с проектом

  • Узбекистан и Россия подписали дорожную карту об увеличении рейсов между странами
    Разлетались!

    Авиавласти России и Узбекистана договорились о более чем двукратном увеличении частоты рейсов между странами.

  • Учения на полигоне Дзарцем
    В одном строю

    Подразделения Минобороны Южной Осетии впервые приняли участие в выполнении тактических задач на учениях с частями российской военной базы.

  • McDonalds на улице Калькю, архивное фото
    Бургер-протест

    В Риге протестуют против строительства ресторана быстрого питания "Макдоналдс" – жители напоминают об опасности детского ожирения.

  • Вести: 25 лет в эфире российского телевидения, архивное фото
    Только не по-русски!

    В Сейме Литвы выступили с инициативой об озвучивании телепрограмм, а не сопровождении их субтитрами, из-за количества российской продукции.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

В Кишиневском аэропорту провели учебную тревогу в связи с пожаром
В аэропорту Кишинева прозвучала пожарная тревога, была объявлена эвакуация
Учебная тревога в Кишиневском аэропорту
Учебная тревога в Кишиневском аэропорту
Гагарин в Молдавии
Гагарин в Советской Молдавии: детали легендарного визита

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться