В МИД Великобритании переданы результаты расследования по делу Скрипалей

До сих пор официально не подтверждено, что у Сергея Скрипаля и его дочери Юлии были симптомы химического отравления.

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Международная организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершила расследование по отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери и передала результаты Великобритании. Об этом сообщил представитель организации, ссылаясь на британский МИД, передает РИА Новости.

Источник отметил, что ОЗХО обратилась с просьбой к Великобритании распространить выводы экспертов среди стран-подписантов Конвенции по запрещению химического оружия и обнародовать их в 12:00 по местному времени (14:00 по кишиневскому времени).

Результаты расследования были сначала переданы Великобритании, поскольку именно она обратилась с просьбой о его проведении.

О результатах расследования не сообщается.

Ранее больница в Солсбери ни разу прямо не подтвердила, что у Сергея и Юлии Скрипалей были симптомы химического отравления, поэтому посольство России направило ноту в министерство иностранных дел Великобритании и письмо директору больницы с просьбой прояснить диагноз. Об этом говорится на официальной странице российской дипломатической миссии в Лондоне.

"В этой связи Посольство (России — прим.ред.) направило ноту в МИД Великобритании, а также письмо г-же Блэншард с просьбой еще раз уточнить данный вопрос, имеющий принципиальное значение. Кроме того, остается неясным, давали ли Скрипали свое согласие на применение к ним той или иной схемы лечения? Если нет, то кто дал согласие от их имени? На основании какого диагноза все-таки принималось решение о методах лечения, и в чем конкретно оно выражалось? Это лишь короткий список вопросов, на которые британские власти до сих пор не дали четкого ответа", — говорится в официальном сообщении.

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Напомним, что представители больницы в Солсбери подтвердили факт выписки Юлии Скрипаль, несмотря на прежние заявления британского премьера Терезы Мэй о том, что Юлия и ее отец Сергей Скрипаль могут никогда не поправиться.