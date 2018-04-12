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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве

И хочется, и колется: выйдет ли Украина из СНГ

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Постоянный представитель Украины при СНГ Ольга Дарибогова заявила в четверг, что пока не получала указаний от МИД своей страны по возможному выходу из Содружества.

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Временно исполняющий обязанности постпреда Украины при координационных институтах СНГ Ольга Дарибогова в четверг заявила РИА Новости, что пока не получала указаний от МИД относительно возможного выхода страны из Содружества.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.

"Вы прекрасно понимаете, как работают диппредставительства: без указаний и директив из МИД никто никаких шагов не предпринимает. Нет, еще ничего (из МИД Украины — прим. ред.) не поступало, и я думаю, что не поступит ни завтра, ни послезавтра. Для этого нужно какое-то время", — сказала Дарибогова. 

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© Photo: CIS website
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Она также обратила внимание, что такой шаг, как выход страны из интеграционного объединения, должен "соответствовать законодательству и международным договорам по всем условиям".

"Никакого механизма у меня сейчас нет, и технически никакой информации нет. Я думаю, все будет происходить так, как прописано нормативно. Это только пока что анонс, никаких документов и директив мы не получали", — добавила собеседница агентства.

После смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе Содружества независимых государств. Позднее глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев призвал Киев к активному сотрудничеству в рамках интеграционного объединения, отметив, что оно пошло бы на пользу и Украине, и другим странам-членам.

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Теги:
Содружество, выход, Украина, СНГ, Исполком СНГ, МИД Украины, СНГ, Ольга Дарибогова, Сергей Лебедев, Павел Климкин, Минск, Киев, СНГ, Россия, Украина
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