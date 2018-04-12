Захарова: cиловое решение сирийского вопроса недопустимо

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Нельзя решать сирийский вопрос силовым путем – такой позиции придерживается Москва, заявила в четверг официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Мы считаем любое силовое решение сирийского вопроса, сирийского конфликта недопустимым", — сказала Захарова.

© Photo : Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS США готовят удар по Сирии: вероятные время и последствия

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

Министр обороны США Джеймс Мэттис в среду заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, хотя и отметил, что американские военные готовы "предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на усмотрение президента".