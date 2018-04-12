Небензя: РФ созовет открытое заседание СБ ООН по ситуации вокруг Сирии

Постпред России при ООН сообщил, что РФ намерена созвать заседание Совбеза по ситуации в Сирии.

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Россия созовет открытое заседание Совета безопасности по угрозе миру в связи с ситуацией вокруг Сирии с участием генсека ООН, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

"Мы в ближайшее время попросим Совет безопасности созвать открытое заседание с участием генерального секретаря ООН, чтобы обсудить эту тему", — сказал российский постпред.

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По инициативе Боливии СБ ООН 12 апреля провел закрытые консультации по Сирии в связи с эскалацией риторики и угроз односторонних действий. По словам Небензи, прошедших консультаций "недостаточно".

Он подчеркнул, что "коллеги предпочли сосредоточиться на других вещах, делая вид, что нет никакой угрозы международному миру и безопасности, даже избегали упоминания самого острого вопроса".

Небензя отметил, что многие страны-члены Совета безопасности говорили о том, что "прежде чем принимать такие тяжелые решения с далеко идущими последствиями, дождемся хотя бы, чтобы миссия ОЗХО приехала в Сирию и установила сам факт применения химического оружия".

В конце прошлой недели Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.