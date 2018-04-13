Лукашевич: ряд стран ОБСЕ идет на поводу британской лжи

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Ряд стран-участниц ОБСЕ "идет на поводу британской лжи", не ознакомившись с документами ОЗХО по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, чьи слова цитирует РИА Новости.

Ранее ОЗХО опубликовала результаты анализа вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Согласно докладу, результаты анализов подтверждают выводы Великобритании о природе вещества.

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"Лукашевич: ряд государств ОБСЕ слепо идет на поводу британской лжи, даже не читая документы ОЗХО, где отсутствует какое-либо упоминание о России", — сообщается в Twitter постоянного представительства РФ при ОБСЕ.

"Лукашевич: Британия в ОБСЕ перевирает содержание пресс-релиза Техсекретариата ОЗХО, пытаясь выдать его как подтверждение "виновности России" в отравлении Скрипалей", — добавляется в сообщении.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A-234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.