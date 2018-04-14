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В США члены когресса критикуют решение Трампа бомбить Сирию без их разрешения

© Fotolia / Gary
Политика
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Тема:
Ракетный удар США по Сирии (9)
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Но критикуют хозяина Белого дома по большей части не за сам факт атаки, а за то, что она была проведена без одобрения законодателей.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Незаконное, неконституционное и рискованное — так некоторые американские политики охарактеризовали решение президента США Дональда Трампа нанести удар по Сирии, сообщает РИА Новости.

Об этом написал, к примеру,  на своей странице в Twitter независимый сенатор Берни Сандерс, который в 2016 году баллотировался в президенты США.

"Именно Конгресс, а не президент, несет конституционную ответственность за развязывание войны. Международное сообщество должно поддержать запрет на применение химического оружия, но неясно, как незаконные и несанкционированные удары (президента Дональда — ред.) Трампа по Сирии достигают этой цели", — написал конгрессмен.

Сенатор США Джо Доннелли требует от администрации Дональда Трампа полноценной стратегии по Сирии на фоне удара США по этой стране.

"Я хочу услышать от президента, военных и лидеров дипломатии о том, какова будет наша стратегия на будущее", — говорится в заявлении Доннелли.

Война в Сирии - архивное фото
© AFP 2018 / Amer Almohibany
Западная коалиция нанесла ракетный удар по Сирии

Но критикуют хозяина Белого дома по большей части не за сам факт атаки, а за то, что она была проведена без одобрения законодателей. Впрочем, и в этих условиях многие решение Трампа поддержали.

Первая статья Конституции США предполагает, что разрешение на ведение войны должен давать президенту конгресс. Однако министр обороны США Джеймс Мэттис в обоснование удара по Сирии назвал вторую статью, в которой президенту предоставляется право реагировать на «значительные угрозы» США, в том числе и военным путем.

Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики.

Тема:
Ракетный удар США по Сирии (9)

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Теги:
ракетный удар, Донелли, Сандерс, Сирия, США
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