В США члены когресса критикуют решение Трампа бомбить Сирию без их разрешения

Но критикуют хозяина Белого дома по большей части не за сам факт атаки, а за то, что она была проведена без одобрения законодателей.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Незаконное, неконституционное и рискованное — так некоторые американские политики охарактеризовали решение президента США Дональда Трампа нанести удар по Сирии, сообщает РИА Новости.

Об этом написал, к примеру, на своей странице в Twitter независимый сенатор Берни Сандерс, который в 2016 году баллотировался в президенты США.

"Именно Конгресс, а не президент, несет конституционную ответственность за развязывание войны. Международное сообщество должно поддержать запрет на применение химического оружия, но неясно, как незаконные и несанкционированные удары (президента Дональда — ред.) Трампа по Сирии достигают этой цели", — написал конгрессмен.

It is Congress, not the president, which has the constitutional responsibility for making war. The international community must uphold the prohibition against the use of chemical weapons, but it is unclear how Trump's illegal and unauthorized strikes on Syria achieve that goal. https://t.co/ps2HMIXZKu — Bernie Sanders (@SenSanders) 14 апреля 2018 г.​

Сенатор США Джо Доннелли требует от администрации Дональда Трампа полноценной стратегии по Сирии на фоне удара США по этой стране.

"Я хочу услышать от президента, военных и лидеров дипломатии о том, какова будет наша стратегия на будущее", — говорится в заявлении Доннелли.

© AFP 2018 / Amer Almohibany Западная коалиция нанесла ракетный удар по Сирии

Но критикуют хозяина Белого дома по большей части не за сам факт атаки, а за то, что она была проведена без одобрения законодателей. Впрочем, и в этих условиях многие решение Трампа поддержали.

Первая статья Конституции США предполагает, что разрешение на ведение войны должен давать президенту конгресс. Однако министр обороны США Джеймс Мэттис в обоснование удара по Сирии назвал вторую статью, в которой президенту предоставляется право реагировать на «значительные угрозы» США, в том числе и военным путем.

Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики.