Косачев: атака Запада на Сирию - попытка сорвать работу миссии ОЗХО

По мнению сенатора, ракетные удары по Сирии - это вопиющее нарушение международного права и это атака на суверенное государство без надлежащих на то оснований.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Атака Запада по Сирии — попытка создать сложности для миссии ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия ), или вообще сорвать ее, заявил по сообщению РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Это с высокой степенью вероятности попытка создать сложности для миссии ОЗХО, как раз сегодня начинающей свою работу в Гуте, или вообще сорвать ее", — отметил сенатор.

Косачев подчеркнул, что для детальной оценки и определения характера реакции необходимо дождаться комментария Минобороны, "сейчас нужны не эмоции, а профессиональная оценка военных специалистов, работающих на месте".

"Но политическая оценка может быть только одной — это вопиющее нарушение международного права и это атака на суверенное государство без надлежащих на то оснований. Кроме того, попытка создать сложности в (сирийской — ред.) Думе", — отметил политик.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают.

Есть данные о пострадавших в результате ракетных ударов.