Экс-глава МИД Британии Милибанд: бомбардировки не заменят дипломатию

Комментируя ракетный удар по Сирии, Дэвид Милибанд усомнился в успехе военных действий, поскольку не видит в них политической стратегии, реализуемой в целях миротворчества.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Бывший глава МИД Великобритании Дэвид Милибанд считает, что бомбардировки не могут заменить дипломатию.

Об этом он написал на своей странице в соцсети, сообщает РИА Новости.

"Военные действия могут только тогда принести успех, когда являются частью политической стратегии, реализуемой в целях миротворчества, гуманитарной помощи и обеспечения региональной безопасности. Бомбардировки не могут заменить дипломатию, а военные действия — план мирного регулирования", — написал Милибанд в Twitter.

Bombing cannot substitute for diplomacy, military reactions a substitute for a peace plan.

Syrian civilians need urgent humanitarian aid to relieve poverty, Syria’s neighbors need support for the refugees they are housing. — David Miliband (@DMiliband) 14 апреля 2018 г.​

Он отметил, что сирийские граждане нуждаются в гуманитарной помощи.

"Сирийские мирные жители нуждаются в срочной гуманитарной помощи… соседи Сирии — в поддержке для оказания помощи находящимся на их территории беженцам", — отметил экс-глава МИД.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.