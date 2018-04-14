Ле Пен: удары по Сирии вовлекают нас в драматические последствия

Франции вновь потеряла возможность показать себя независимой, написала в соцсетях Марин Ле Пен, комментируя ракетный удар по Сирии самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Лидер французской правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что удары по Сирии могут повлечь непредсказуемые и драматические последствия, Франция, приняв такое решение, в очередной раз потеряла возможность показать себя на международной арене независимым государством.

"Удары по Сирии вовлекают нас в непредсказуемые и потенциально драматические последствия. Франция снова потеряла возможность показать себя на международной арене независимым и взвешенным государством", — написала Ле Пен в своем микроблоге в Twitter.

Ces frappes contre la #Syrie nous engagent dans une voie aux conséquences imprévisibles et potentiellement dramatiques. La France perd à nouveau une occasion d'apparaître sur la scène internationale comme une puissance indépendante et d'équilibre dans le monde. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 14 апреля 2018 г.​

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По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск, сообщает РИА Новости

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В ведомстве сообщили, что союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух — земля" (в прошлом году по сирийскому военному аэродрому Шайрат было выпущено 59 ракет), большую часть из них сбили на подлете к целям сирийские средства ПВО.

Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума, что сирийские власти отрицали.