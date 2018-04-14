Путин об ударе по Сирии: США и их союзники нарушили устав ООН

В ночь на субботу, 14 апреля, страны западной коалиции, а именно: США, Великобритания и Франция нанесли удар по объектам сирийских правительственных сил Сирии.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений, а США и их союзники нанесли удар Сирии в нарушение устава ООН и международного права, без санкции Совета Безопасности, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.

"Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений", — сказал Путин в специальном заявлении по ситуации в Сирии, по которой страны Запада нанесли удар. Российский лидер также отметил, что "США и их союзники нанесли удар по военным и гражданским объектам в Сирии в нарушение устава ООН".

Президент РФ заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить действия США, Великобритании и Франции, которые в субботу нанесли ракетные удары по Сирии.

Путин подчеркнул:"история расставит всё по своим местам". "И она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией",- сказал президент России.

В ночь на субботу, 14 апреля, страны западной коалиции, а именно: США, Великобритания и Франция нанесли удар по объектам сирийских правительственных сил Сирии. Приказ нанести высокоточные удары по объектам в Сирии отдал президент США Дональд Трамп.

Ранее он выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают.

© Fotolia / Gary В США члены когресса критикуют решение Трампа бомбить Сирию без их разрешения

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе целиком является постановочным. По словам представителя военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.