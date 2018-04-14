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Президент РФ Владимир Путин

Путин об ударе по Сирии: США и их союзники нарушили устав ООН

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Тема:
Ракетный удар США по Сирии (9)
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В ночь на субботу, 14 апреля, страны западной коалиции, а именно: США, Великобритания и Франция нанесли удар по объектам сирийских правительственных сил Сирии.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений, а США и их союзники нанесли удар Сирии в нарушение устава ООН и международного права, без санкции Совета Безопасности, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.

"Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений", — сказал Путин в специальном заявлении по ситуации в Сирии, по которой страны Запада нанесли удар. Российский лидер также отметил, что "США и их союзники нанесли удар по военным и гражданским объектам в Сирии в нарушение устава ООН".

Президент РФ заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить действия США, Великобритании и Франции, которые в субботу нанесли ракетные удары по Сирии. 

Damascus sky lights up with service to air missile fire as the U.S. launches an attack on Syria targeting different parts of the Syrian capital Damascus, Syria, early Saturday, April 14, 2018.
© AP Photo / Hassan Ammar
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Путин подчеркнул:"история расставит всё по своим местам". "И она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией",- сказал президент России.

В ночь на субботу, 14 апреля, страны западной коалиции, а именно: США, Великобритания и Франция нанесли удар по объектам сирийских правительственных сил Сирии. Приказ нанести высокоточные удары по объектам в Сирии отдал президент США Дональд Трамп.

Ранее он выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают.

Здание Капитолия в Вашингтоне
© Fotolia / Gary
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МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе целиком является постановочным. По словам представителя военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.

Тема:
Ракетный удар США по Сирии (9)

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Ракетный удар США по Сирии
Теги:
спецзаявление, экстренное заседание, ракетный удар, ООН, Путин, Сирия, США, Великобритания, Франция, Россия
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