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Борис Шаповалов

Мнение: США нанесли удар по Сирии ради того, чтобы сохранить свое лицо

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Ракетный удар США по Сирии (10)
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Молдавский политолог Борис Шаповалов в комментарии для Sputnik отметил, что действия США незаконны, так как не были одобрены советом безопасности ООН, а расследование вопроса о применении в Сирии химоружия пока не завершено.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Вашингтон решился на нанесение ударов по Сирии только чтобы сохранить лицо после того, как ряд громогласных заявлений президента Трампа не сменились конкретными действиями, заявил в субботу в беседе с корреспондентом Sputnik политолог Борис Шаповалов, комментируя серию ракетных ударов со стороны Штатов по САР.

"Кроме того, США пытаются создать большую коалицию для контроля ситуации на Ближнем Востоке. Пока согласились только Великобритания и Франция. Германию же привлечь не удалось, Берлин, судя всему, пока не собирается идти на такую авантюру", — считает Шаповалов.

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Михаил Климентьев
Путин об ударе по Сирии: США и их союзники нарушили устав ООН

Он добавил, что действия США незаконны, так как не были одобрены советом безопасности ООН, а расследование вопроса о применении в Сирии химоружия пока не завершено.

"На сегодня заявлен созыв Совбеза ООН. Думаю, что вместе с Россией против действий США выскажутся Китай, Иран и другие страны", — заключил Шаповалов.

В ночь на субботу, 14 апреля, страны западной коалиции, а именно: США, Великобритания и Франция нанесли удар по объектам сирийских правительственных сил Сирии. Приказ нанести высокоточные удары по объектам в Сирии отдал президент США Дональд Трамп.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить действия США, Великобритании и Франции, которые в субботу нанесли ракетные удары по Сирии. Как отметил Путин, эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. Он подчеркнул, что США и их союзники нанесли удар по военным и гражданским объектам в Сирии в нарушение устава ООН.

Тема:
Ракетный удар США по Сирии (10)

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Теги:
ракетный удар, Путин, Шаповалов, Сирия, США, Великобритания, Франция, Россия
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