Участь США: бряцанье оружием перед многополярным миром

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. В условиях большой напряжённости международных отношений и наличия многих проблемных зон на политической карте мира действия США в отношении Сирии вызывают серьезную озабоченность и неподдельное недоумение, заявил в беседе с корреспондентом Sputnik председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова Михаил Мокан.

© Sputnik / Михаил Климентьев Путин об ударе по Сирии: США и их союзники нарушили устав ООН

"Более того, удары так называемой западной коалиции в составе Штатов, Великобритании и Франции стали следствием необдуманных высказываний президента Трампа, который, равно как и все остальные представители американского истеблишмента, привык видеть свою страну мировым политическим и экономическим гегемоном. Однако в условиях развития многополярного мира ситуация стремительно меняется, и никакое бряцание оружием не повернет процессы вспять", — уверен Мокан.

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Он заметил, что обвинения в связи с якобы применением Дамаском химического оружия не должны становиться причиной военного вмешательства, пока не приведены неопровержимые доказательства, а таковых пока нет.