Захарова: Москва призывает ЕС прекратить провокации со стороны его членов

Мария Захарова ответила на призыв ЕС к России "использовать свое влияние для предотвращения применения химоружия в Дамаске".

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в субботу, что Москва призывает Евросоюз использовать "хоть что-нибудь" для предотвращения дальнейших провокаций с участием его стран-членов.

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Она процитировала заявление ЕС, который призвал в субботу Иран и Россию "использовать свое влияние для предотвращения дальнейшего применения химического оружия Дамаском", сообщает РИА Новости.

"А мы призываем использовать хоть что-нибудь для предотвращения дальнейших провокаций его (ЕС) стран-членов", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Всего было выпущено более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийскими ПВО.

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Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.