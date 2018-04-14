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Осталеп

Политолог: удар по Сирии довольно сильно запятнал имидж США

© Sputnik . Евгений Панасенко, Владимир Полушатов
Политика
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Тема:
Ракетный удар США по Сирии (13)
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Зачем коалиция в лице США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии, и чем грозит такой шаг международным отношениям в комментарии Sputnik рассказал политолог Валерий Осталеп.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, бывший вице-министр иностранных дел Молдовы Валерий Осталеп заявил в комментарии Sputnik, что не видит смысла в ракетной атаке США и их союзников по Сирии, назвав это решение "маразмом".

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В ночь на субботу, 14 апреля, самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Приказ нанести высокоточные удары отдал президент США Дональд Трамп. Э

тому предшествовало обещание американского президента принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку, которую власти Сирийской Арабской Республики отрицают.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

"Не понимаю смысла этой операции. Они объявили, что атаковали место, где могло находиться химическое оружие. Но это маразм — атаковать ракетами место, где, как предполагается, может храниться химоружие, потому что понятно, что могло с ним произойти", — сказал Осталеп.

В сети появились первые фото и видеосъемки бомбардировки Сирии. Осталеп считает, что "так как на фото и видео не видно ни одного химического взрыва, то это означает, что, в месте, куда они попали, нет следов химоружия".

"Непонятно, какова военная задача этих трех стран, учитывая, что не было международного разрешения на подобные действия", — отметил эксперт.

Отвечая на вопрос, как подобное решение может повлиять на всю систему международных отношений, Осталеп отметил, что "США проиграла в этой дипломатической войне и довольно сильно запятнала свой имидж".

"За последние 50 лет у Штатов не было такого негативного имиджа на международной арене. Эта агрессия необъяснима. Факт постоянных угроз различным странам не добавляет престижа этой стране", — считает политолог.

По его мнению, Трамп пытается выйти из этой ситуации, беря во внимание, что США выбрала для бомбардировки цель, которая не приносила фактического ущерба.

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"Считаю, что в дальнейшем произойдет обмен репликами, заявлениями. Но абсолютно понятно, что заявленная США ранее цель, чтобы Башар Асад ушел с занимаемого поста президента Сирии, и необъявленная цель, чтобы Сирия исчезла как государство, — эти задачи не будут выполнены", — сказал аналитик.

Он подчеркнул, что этого не произойдет, потому что Асад останется на своем посту, а Сирия останется целостным государством, полностью освобожденным от этих экстремистских сил.

"Понятно, что Россия сохранит свое влияние, а геополитический конфликт между Западом и Россией продолжится. Проблема в том, что мы можем ожидать рецидивов и в других частях, не только в Сирии", — полагает Осталеп.

Тема:
Ракетный удар США по Сирии (13)

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Теги:
ракетный удар, химоружие, Осталеп, Трамп, Сирия, США, Великобритания, Франция
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