Совбез ООН и Сирия: "культ дисциплины и солидарности"

Российский сенатор подчеркнул, что голосование за проект резолюции по Сирии прошло "почти без неожиданностей".

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. Председатель комитета российского Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал предсказуемыми итоги голосования в Совете безопасности ООН по предложенному РФ проекту резолюции по Сирии.

"Неприятная новость с голосования по российскому проекту резолюции. Я не про исход голосования, хотя и он должен был бы по всей логике происходящего, если оставаться объективными и честными, оказаться иным. К сожалению, результат был предсказуем, поскольку предопределён не существом вопроса, но жёсткой дисциплиной в ООН, культивируемой американцами: "хочешь поддержки — голосуй солидарно"", — написал Косачев в Facebook.

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Он напомнил, что за документ, помимо России, проголосовали Китай и Боливия, а Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия решили воздержаться.

"Остальные восемь членов Совета безопасности, включая США, Францию и Великобританию, высказались против. Почти без неожиданностей. И почти без комментариев. За исключением одной позиции. Не ожидал", — отметил Косачев, не уточнив, от какого именно государства он не ожидал реакции, продемонстрированной во время голосования.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Западные союзники выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

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Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.