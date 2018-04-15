Экс-евродепутат об атаке на Сирию: все пытаются сохранить лицо

Бывший депутат европарламента считает, что совершенное западной коалицией в отношении Сирии не вписывается в рамки международного права.

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. Нет никакого положения в международном праве, которое давало бы легальные основания для того что совершили США, Великобритания и Франция в отношении Сирии, заявил корреспонденту Sputnik бывший европарламентарий Адриан Северин.

© Sputnik / Алексей Никольский Путин и Эрдоган по телефону обсудили ракетные удары США по Сирии

По его словам, ежели такое положение готовится к рассмотрению и принятию, то это продемонстрирует полнейшую неполноценность международного права.

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США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

"Очевидно, что это вмешательство не имеет никакой системы регламентирования, гарантирующей обращение к нему в условиях международной безопасности", — отметил Северин.

Он считает, что "есть надежда на то, что там, где мы не видим, что происходит, существуют серьезные договоренности, направленные на восстановление порядка через мир".

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"В противном случае у нас будет новый миропорядок, основанный на войне", — заметил Северин.

По его словам, "в настоящий момент, скорее всего, идет спектакль, в котором каждый хочет сохранить лицо в условиях, когда консенсус не достигнут".