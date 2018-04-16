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Мария Захарова

Захарова: у атаки на Сирию и "дела Скрипалей" - один "спусковой механизм"

© Sputnik / Ilya Pitalev
Политика
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Тема:
Ракетный удар США по Сирии (19)
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Публикации в СМИ были использованы как "источник фактов" в "деле Скрипалей" и номинальных причин ракетных атак на Сирию, считает официальный представитель МИД России.

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, озвученному ей в телеэфире, ситуация вокруг ракетной атаки США, Великобритании и Франции на Сирию имеет прямое отношение к вопросу, касающемуся отравления бывшего сотрудника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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"Между Сирией и делом в Солсбери — огромное количество обобщающих моментов. И опять же это средства массовой информации. Посмотрите на доклады французских спецслужб или французских силовиков, которые вышли сразу после бомбардировок. Там указано, что аргументацией основной фактуры являлись СМИ и социальные сети. То же самое в Солсбери в деле Скрипалей. Все идет через средства массовой информации", — заявила Захарова, которую цитирует РИА Новости.

Она назвала "умерщвляющей пропагандой" общую черту ситуаций вокруг этих двух происшествий.

"Официоз, который управляет средствами массовой информации на Западе, приводит в разных точках земного шара вот этот спусковой механизм в действие", — заключила Захарова.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Западные союзники выпустили по Сирии более 100 ракет, основная часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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Ранее в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе целиком является постановочным. По словам представителя военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.

Мнение: Скрипалей могли отравить, а затем ввести антидот >>>

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва это категорически отрицает.

Тема:
Ракетный удар США по Сирии (19)

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Теги:
дело Скрипалей, отравление, атака, СМИ, Юлия Скрипаль, Сергей Скрипаль, Мария Захарова, Сирия, США, Великобритания, Россия
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