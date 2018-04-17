08:51 17 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Президент США Дональд Трамп, архивное фото

"Правда, ложь и лидерство": экс-глава ФБР написал мемуары о Трампе

© AP Photo / Evan Vucci
Политика
Получить короткую ссылку
25 0 0

Мемуары бывшего директора ФБР Джеймса Коми "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство", написанные о президенте США Дональде Трампе, поступят в продажу 17 апреля.

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. Мемуары бывшего директора ФБР Джеймса Коми "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство", которые посвящены его взаимодействию с американским лидером Дональдом Трампом, поступят на полки книжных магазинов во вторник, отмечает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп в Брюсселе, архивное фото
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Трамп накричал на советников, узнав число высланных из Европы дипломатов

За несколько дней до публикации книга уже вышла в топы в списке бестселлеров на сервисе доставки товаров по онлайн-заказам Amazon наряду с другой небезызвестной работой – "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" журналиста Майкла Вулффа.

Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. В 2016 году в период избирательной кампании в США Коми оказался в центре скандала, когда расследовал деятельность экс-госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Первоначально ФБР не нашло преступного умысла в том, что Клинтон использовала личный почтовый сервер для служебной переписки. Однако незадолго до выборов расследование вновь ненадолго возобновили по вновь открывшимся обстоятельствам. Позднее Клинтон говорила, что в том числе такие действия ФБР и Коми привели к ее поражению на выборах.

Не вызвал Коми симпатию и у Трампа. Когда 45-й президент вступил в свои полномочия, он решил оставить директора ФБР в должности, но уже в мае 2017 года принял решение его уволить, назвав "неэффективным руководителям". Противники главы государства связывали это с расследованием о "вмешательстве РФ" в выборы в США и "российских" связях окружения Трампа, которое вело ФБР. Сам Коми позднее говорил, что Трамп просил его о преданности в контексте этого расследования.

"МОРАЛЬНО НЕПРИГОДНЫЙ"

До выхода книги в свет Коми уже дал ряд интервью, в которых раскрыл некоторые подробности ее содержания. Он обрушился с критикой на президента США, заявив, что тот "морально непригоден" для того, чтобы занимать этот пост.

"Я не думаю, что он с медицинской точки зрения неспособен стать президентом. Я думаю, что он морально непригоден для того, чтобы быть президентом", — сказал Коми.

Коми также описал Трампа как "лжеца", который постоянно игнорирует факты и действует под влиянием своего эго. Кроме того Трамп построил вокруг себя "кокон альтернативной реальности, которым он энергично опутывал" всех сотрудников кабинета, считает экс-глава ФБР. 

Григорий Ярыгин
© Photo: VK / Григорий Ярыгин
Ярыгин: Трамп рассчитывает на хорошие отношения с Путиным

Но на этом характеристики Трампа от Коми не закончились. Он сравнил американского лидера с мафиози, который требует обещаний быть преданным. На закрытом обеде в Белом доме через неделю после инаугурации Трамп сказал Коми: "Мне нужна преданность. Я жду преданности". "Требование, как на церемонии посвящения у Сэмми "Быка" (Гравано) из "Коза Ностры", — отметил экс-директор ФБР в книге. Коми ответил на эту реплику молчанием, после чего Трамп во время обеда еще раз напомнил, что ему "нужна честная преданность".

Видимо, Трамп так и не смог дождаться от Коми той самой преданности и принял решение его уволить.

МИР, В КОТОРОМ ПОБЕЖДАЕТ КЛИНТОН

Коми заявил, что отправил бы письмо конгрессу о дополнительном расследовании по Хиллари Клинтон в 2016 году вне зависимости от ожиданий победы того или кандидата на выборах президента США.

"Да, я жил в мире, где все ждали победы Клинтон. Не помню, какие мысли у меня тогда были в голове, но опасения, что ее законность на посту президента будет поставлена под сомнение, наверное, сыграла роль", — рассказал экс-глава ФБР.

При этом на уточняющий вопрос он заявил, что даже если бы знал, что победит Трамп, отправил бы это письмо все равно. По его словам, "ФБР должно оставаться независимым от политики".

ЗАГАДКА ДЛЯ КОМИ

А вот отношение Трампа к России и к президенту страны Владимиру Путину для Коми так и осталось загадкой. Экс-директор ФБР так и не смог понять, почему президент США отказывается критиковать российского лидера даже при личном общении. 

Предвыборный штаб кандидата в президенты РФ В. Путина
© Sputnik / Алексей Дружинин
Депутат Европарламента: Путин более предсказуем, чем Трамп

"Не знаю, что за этим стоит. Для меня было это загадкой даже после того, как президент Трамп стал президентом. Я обнаружил, что он не стал бы критиковать его даже в разговорах с глазу на глаз. Я могу понять, что президент может принять геополитическое решение, что "я не должен критиковать лидера страны-противника публично по неким причинам". Но я обнаружил, что президент Трамп не хотел бы этого делать даже частным образом, и я не знаю, почему", — заявил Коми.

Он отметил, что "никогда не видел", чтобы Трамп в личных разговорах мог признать "противника противником". "Можно подумать, что частным образом, в разговорах с директором ФБР, чья работа — предотвращать российские атаки, можно признать, что наш противник — это наш противник. Но я никогда этого не видел. Причин я не знаю", — добавил он.

Коми также не исключил возможность того, что на Трампа имеется компромат у российских властей. "Это возможно", — сказал он.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

"ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ"

При первом появлении отрывков из мемуаров Коми Трамп воспользовался своим любимым инструментом – Twitter.

"Джеймс Коми — признанный источник утечек и лжец. Практически каждый в Вашингтоне считал, что он должен быть уволен за его ужасную работу… Он сливал засекреченную информацию, за что должен быть отдан под суд. Он лгал конгрессу под присягой", — заявил Трамп.

Президент также раскритиковал Коми за работу по делу Хиллари Клинтон. "Для меня было огромной честью уволить Джеймса Коми", — добавил Трамп.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Трамп совсем не переживает из-за книги "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство". По ее мнению, "американцы видят насквозь откровенную ложь человека, который, по собственному признанию, занимается утечками информации". "Это не что иное, как плохо реализованная PR-кампания Коми в попытках восстановить свою испорченную репутацию", — сказала она журналистам.

По теме

В соцсетях активно комментируют очередной конфуз Трампа
Трамп хочет править пожизненно
Трамп начинает воевать сразу с Китаем, Евросоюзом и Канадой
Эксперт: Трамп идет к торговой войне
Теги:
мемуары, Джеймс Коми, Дональд Трамп, США, Политика
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис
    Что он говорит?

    Почему большинство латвийцев негативно оценили выступление своего президента Раймондса Вейониса на приеме у американского лидера Дональда Трампа?

  • Мэр Ремигиюс Шимашюс, архивное фото
    Взял на испуг

    Зачем неизвестный мужчина в маске и защитном костюме напугал мэра Вильнюса и его детей, и какой вопрос он хотел задать градоначальнику?

  • Персонажи спектакля семейного кукольного театра
    Русские идут!

    Городской фестиваль русской культуры 100Ѣ FEST открылся 15 апреля в Центре русской культуры Таллинна.

  • Белорусская черная икра
    Икра черная, белорусская

    О том, как производится белорусская черная икра, сколько стоит уникальный продукт, кто его покупает, и с чем его едят – в материале Sputnik.

  • Специалисты Россельхознадзора на встрече с грузинскими специалистами
    "Боевой" опыт

    Россия хочет перенять опыт Грузии в борьбе с мраморными клопами: в республике уже побывали специалисты Россельхознадзора.

  • Полис ОМС, архивное фото
    Готовность номер один

    Замминистра здравоохранения Абхазии рассказала о том, как идет подготовка к выдаче полисов обязательного медицинского страхования жителям республики.

  • Ильхам Алиев и Нурсултан Назарбаев
    Он наш аксакал!

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телерадиокомплексу президента Казахстана рассказал об отношениях с Нурсултаном Назарбаевым.

  • Беспорядки на проспекте Баграмяна (16 апреля 2018). Ереван
    Мы вас предупредили!

    Правоохранительные органы предупредили митингующих, что применят силу и специальные средства для разгона акции протеста в Ереване.

  • Дамирбек Асылбек уулу
    Сдать мандат!

    Арестованного в Казахстане кыргызстанца Дамирбека Асылбек уулу лишили мандата депутата по причине наличия у него двойного гражданства.

  • Центр Лидер в Южной Осетии
    Мин нет!

    В Южную Осетию на разминирование приехали саперы МЧС России – им предстоит обследовать территорию площадью более 20 гектаров.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис
    Что он говорит?

    Почему большинство латвийцев негативно оценили выступление своего президента Раймондса Вейониса на приеме у американского лидера Дональда Трампа?

  • Мэр Ремигиюс Шимашюс, архивное фото
    Взял на испуг

    Зачем неизвестный мужчина в маске и защитном костюме напугал мэра Вильнюса и его детей, и какой вопрос он хотел задать градоначальнику?

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Иван и Влад Демьян выступили в Кишиневе
Ветра Эльдорадо: лучшие фото выступления Ивана Демьяна в Кишиневе
Пожар на кладбище
Огонь и дым на "Дойне" — на кладбище вспыхнул пожар
Правила пожарной безопасности
Правила пожарной безопасности - хочешь выжить, будь добр соблюдать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться