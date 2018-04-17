"Правда, ложь и лидерство": экс-глава ФБР написал мемуары о Трампе

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. Мемуары бывшего директора ФБР Джеймса Коми "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство", которые посвящены его взаимодействию с американским лидером Дональдом Трампом, поступят на полки книжных магазинов во вторник, отмечает РИА Новости.

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За несколько дней до публикации книга уже вышла в топы в списке бестселлеров на сервисе доставки товаров по онлайн-заказам Amazon наряду с другой небезызвестной работой – "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" журналиста Майкла Вулффа.

Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. В 2016 году в период избирательной кампании в США Коми оказался в центре скандала, когда расследовал деятельность экс-госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Первоначально ФБР не нашло преступного умысла в том, что Клинтон использовала личный почтовый сервер для служебной переписки. Однако незадолго до выборов расследование вновь ненадолго возобновили по вновь открывшимся обстоятельствам. Позднее Клинтон говорила, что в том числе такие действия ФБР и Коми привели к ее поражению на выборах.

Не вызвал Коми симпатию и у Трампа. Когда 45-й президент вступил в свои полномочия, он решил оставить директора ФБР в должности, но уже в мае 2017 года принял решение его уволить, назвав "неэффективным руководителям". Противники главы государства связывали это с расследованием о "вмешательстве РФ" в выборы в США и "российских" связях окружения Трампа, которое вело ФБР. Сам Коми позднее говорил, что Трамп просил его о преданности в контексте этого расследования.

"МОРАЛЬНО НЕПРИГОДНЫЙ"

До выхода книги в свет Коми уже дал ряд интервью, в которых раскрыл некоторые подробности ее содержания. Он обрушился с критикой на президента США, заявив, что тот "морально непригоден" для того, чтобы занимать этот пост.

"Я не думаю, что он с медицинской точки зрения неспособен стать президентом. Я думаю, что он морально непригоден для того, чтобы быть президентом", — сказал Коми.

Коми также описал Трампа как "лжеца", который постоянно игнорирует факты и действует под влиянием своего эго. Кроме того Трамп построил вокруг себя "кокон альтернативной реальности, которым он энергично опутывал" всех сотрудников кабинета, считает экс-глава ФБР.

Но на этом характеристики Трампа от Коми не закончились. Он сравнил американского лидера с мафиози, который требует обещаний быть преданным. На закрытом обеде в Белом доме через неделю после инаугурации Трамп сказал Коми: "Мне нужна преданность. Я жду преданности". "Требование, как на церемонии посвящения у Сэмми "Быка" (Гравано) из "Коза Ностры", — отметил экс-директор ФБР в книге. Коми ответил на эту реплику молчанием, после чего Трамп во время обеда еще раз напомнил, что ему "нужна честная преданность".

Видимо, Трамп так и не смог дождаться от Коми той самой преданности и принял решение его уволить.

МИР, В КОТОРОМ ПОБЕЖДАЕТ КЛИНТОН

Коми заявил, что отправил бы письмо конгрессу о дополнительном расследовании по Хиллари Клинтон в 2016 году вне зависимости от ожиданий победы того или кандидата на выборах президента США.

"Да, я жил в мире, где все ждали победы Клинтон. Не помню, какие мысли у меня тогда были в голове, но опасения, что ее законность на посту президента будет поставлена под сомнение, наверное, сыграла роль", — рассказал экс-глава ФБР.

При этом на уточняющий вопрос он заявил, что даже если бы знал, что победит Трамп, отправил бы это письмо все равно. По его словам, "ФБР должно оставаться независимым от политики".

ЗАГАДКА ДЛЯ КОМИ

А вот отношение Трампа к России и к президенту страны Владимиру Путину для Коми так и осталось загадкой. Экс-директор ФБР так и не смог понять, почему президент США отказывается критиковать российского лидера даже при личном общении.

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"Не знаю, что за этим стоит. Для меня было это загадкой даже после того, как президент Трамп стал президентом. Я обнаружил, что он не стал бы критиковать его даже в разговорах с глазу на глаз. Я могу понять, что президент может принять геополитическое решение, что "я не должен критиковать лидера страны-противника публично по неким причинам". Но я обнаружил, что президент Трамп не хотел бы этого делать даже частным образом, и я не знаю, почему", — заявил Коми.

Он отметил, что "никогда не видел", чтобы Трамп в личных разговорах мог признать "противника противником". "Можно подумать, что частным образом, в разговорах с директором ФБР, чья работа — предотвращать российские атаки, можно признать, что наш противник — это наш противник. Но я никогда этого не видел. Причин я не знаю", — добавил он.

Коми также не исключил возможность того, что на Трампа имеется компромат у российских властей. "Это возможно", — сказал он.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

"ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ"

При первом появлении отрывков из мемуаров Коми Трамп воспользовался своим любимым инструментом – Twitter.

"Джеймс Коми — признанный источник утечек и лжец. Практически каждый в Вашингтоне считал, что он должен быть уволен за его ужасную работу… Он сливал засекреченную информацию, за что должен быть отдан под суд. Он лгал конгрессу под присягой", — заявил Трамп.

Президент также раскритиковал Коми за работу по делу Хиллари Клинтон. "Для меня было огромной честью уволить Джеймса Коми", — добавил Трамп.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Трамп совсем не переживает из-за книги "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство". По ее мнению, "американцы видят насквозь откровенную ложь человека, который, по собственному признанию, занимается утечками информации". "Это не что иное, как плохо реализованная PR-кампания Коми в попытках восстановить свою испорченную репутацию", — сказала она журналистам.