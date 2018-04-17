"Бархатная революция" в Армении: пикетчики перекрыли входы в учреждения

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. В Национальном собрании Армении выбирают премьер-министра, однако это стало причиной того, что в обществе "накалились" протестные настроения. Лидер фракции "Елк" Никол Пашинян призвал граждан Армении организовать локальные акции протеста: парализовать движение в городе и работу госучреждений, перекрыв входы и выходы, устроить сидячую забастовку.

"Подчеркиваю, что это процесс окружения зданий, а не вторжения в них, это локальные акции протеста. Пусть Серж остается с его несколькими депутатами, однако это еще не означает, что он будет править Арменией", — пояснил Пашинян.

Стоит отметить, что ситуация обострилась еще с утра 16 апреля, когда в Ереване начались массовые акции протеста против выдвижения Сержа Саргсяна в премьер-министры.

© Sputnik / Asatur Yesayants Активисты заблокировали вход в здание Комитета гос.доходов (17 апреля 2018). Ереван

За несколько часов сторонники Пашиняна перекрыли практически все центральные улицы Еревана. Частично свою работу прекратило метро. Вечером в понедельник на пути к зданию парламента между митингующими и полицией произошли столкновения, в результате чего пострадали активисты, включая самого оппозиционного лидера, и сотрудники полиции.

Акция протеста оппозиции. День второй. Текстовая трансляция>>

"Возле каждого госучреждения перед входом и выходом остаются по 15-20 митингующих. Таким образом они блокируют здания. Остальные протестующие продолжают путь", — рассказал корреспондент Sputnik Армения с места событий.

Sputnik Акция протеста оппозиции в Ереване

Митингующие уже заблокировали вход в здание Главного управления внутренней безопасности и оперативного розыска министерства финансов Армении. Около 20 демонстрантов перекрыли вход в здание следственного управления комитета по госдоходам. Также протестующие заблокировали Центральный банк Армении.

Sputnik Акция протеста оппозиции в Ереване

Лидер протестного движения, депутат от оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян заявил, что протестующие попытаются во вторник блокировать все подступы к парламенту, где 17 апреля планируется обсуждение и голосование по кандидатуре премьер-министра. Он призвал сторонников, не применяя насилия, проникать в здания госорганов, перекрывать улицы, препятствовать работе метро.