"Бархатная революция" в Армении: пикетчики перекрыли входы в учреждения

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. В Национальном собрании Армении выбирают премьер-министра, однако это стало причиной того, что в обществе "накалились" протестные настроения. Лидер фракции "Елк" Никол Пашинян призвал граждан Армении организовать локальные акции протеста: парализовать движение в городе и работу госучреждений, перекрыв входы и выходы, устроить сидячую забастовку.
"Подчеркиваю, что это процесс окружения зданий, а не вторжения в них, это локальные акции протеста. Пусть Серж остается с его несколькими депутатами, однако это еще не означает, что он будет править Арменией", — пояснил Пашинян.
Стоит отметить, что ситуация обострилась еще с утра 16 апреля, когда в Ереване начались массовые акции протеста против выдвижения Сержа Саргсяна в премьер-министры.
За несколько часов сторонники Пашиняна перекрыли практически все центральные улицы Еревана. Частично свою работу прекратило метро. Вечером в понедельник на пути к зданию парламента между митингующими и полицией произошли столкновения, в результате чего пострадали активисты, включая самого оппозиционного лидера, и сотрудники полиции.
Акция протеста оппозиции. День второй. Текстовая трансляция>>
"Возле каждого госучреждения перед входом и выходом остаются по 15-20 митингующих. Таким образом они блокируют здания. Остальные протестующие продолжают путь", — рассказал корреспондент Sputnik Армения с места событий.
Митингующие уже заблокировали вход в здание Главного управления внутренней безопасности и оперативного розыска министерства финансов Армении. Около 20 демонстрантов перекрыли вход в здание следственного управления комитета по госдоходам. Также протестующие заблокировали Центральный банк Армении.
Лидер протестного движения, депутат от оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян заявил, что протестующие попытаются во вторник блокировать все подступы к парламенту, где 17 апреля планируется обсуждение и голосование по кандидатуре премьер-министра. Он призвал сторонников, не применяя насилия, проникать в здания госорганов, перекрывать улицы, препятствовать работе метро.