Оппозиция в Армении создает революционный комитет, ночных протестов не будет

Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян решил сменить тактику: он заявил, что цели "удержать" площадь Франции у митингующих нет.

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Оппозиционный армянский депутат Никол Пашинян на митинге оппозиции в Ереване призвал протестующих не оставаться ночью на площади Франции. По его словам, на площадях протестующие проводят ночь для того, чтобы ее удержать, но такой необходимости больше нет, так как участники акций протеста, по его словам, в любой момент могут захватить любую улицу или площадь. Об этом пишет Sputnik Армения.

"В Ереване нет улиц и площадей, которые не наши. Этим мы уже победили. Завтра в 10:00 я буду ждать вас на площади Франции, откуда мы начнем свои действия и завершим на площади Республики", — сказал Пашинян.

Кроме того, для осуществления "бархатной революции" по словам Пашиняна они создадут специальный комитет.

"Мы заявляем о создании комитета "бархатной революции", который возглавит это движение и доведет его до победного конца", — сказал он.

Как отметил Пашинян, ревкомы будут созданы во всех регионах для блокады госведомств, "и очень скоро эти ведомства, в том числе полиция, будут выполнять приказы революционных комитетов". Кроме того, Пашинян указал сторонникам установить блокпосты по всей Армении, которые будут пропускать рядовых граждан, но задерживать "служителей Республиканской партии Армении".

"С завтрашнего дня наши активисты перекрывают улицы, блокируют госведомства и работу метро и наземного транспорта. Мы будем закрывать и улицы в Ереване и трассы, ведущие в столицу. Начинаем в 10 утра", — заявил он.

Практика, заявил лидер армянской оппозиции, показала, что восемь часов утра слишком рано для сбора, люди любят поспать. Поэтому их действия начнутся чуть позже.