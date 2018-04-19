США и Россия обменялись мнениями по поводу выпущенных ракет в Сирии

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Российские специалисты, благодаря переданным Сирией двум крылатым ракетам, использованным в ходе удара США, смогут узнать последние западные разработки и усовершенствовать свою систему противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы, заявил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский, которого цитирует РИА Новости.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в сирийском минобороны сообщили, что две неразорвавшиеся американские крылатые ракеты, запущенные по Сирии в ходе удара 14 апреля, обнаружены сирийскими военными и переданы российским военным. Транспортировка американских ракет из Сирии в Россию состоялась 18 апреля.

"Эти находки могут быть очень полезными. Российские специалисты не копируют западные образцы вооружений, так как у нас есть своя линия разработки, но им будет интересно ознакомиться с последними западными разработками в этой области. Некоторые примененные ракеты в ходе удара по Сирии были уже не новые, а некоторые применялись впервые", — сказал Мураховский.

Он пояснил, что ракеты, примененные Францией и Великобританией, достаточно новой разработки. Американская Tomahawk Block IV, которая использовалась при ударе, также, по его мнению, представляет интерес.

© Sputnik / Алексей Никольский Путин и Эрдоган по телефону обсудили ракетные удары США по Сирии

"Также интересно было бы посмотреть на американскую ракету, которая впервые была применена США в боевых действиях — JASSM-ER. Изучения этих ракет может помочь России усовершенствовать свои системы ПРО и РЭБ. Мы сможем подробно узнать последние западные наработки, конструкторам будет интересно посмотреть на эти ракеты", — заключил эксперт.

Тем временем в Вашингтоне опасаются реакции России на пролет ракет над ее территорией в случае реализации концепции "мгновенного глобального удара", говорится в отчете исследовательского центра конгресса США.

Система предполагает, что у Вашингтона должна быть возможность ударить по любой цели на планете в течение часа. В соответствии с документом, такая концепция может повысить усилия Соединенных Штатов по "сдерживанию и победе над противниками", позволяя атаковать наиболее важные цели в любой момент конфликта.

Отмечается, что в случае нанесения американскими военными неядерного удара по возможному противнику, ракеты могут пролетать над территориями России или Китая. США, в свою очередь, обеспокоены тем, что в подобной ситуации Москва и Пекин используют в ответ ядерное оружие, не успев оценить угрозу.

В документе указывается, что в целях снижения "риска недопонимания" Вашингтон мог бы заранее уведомлять российскую сторону о намеченном запуске баллистических ракет с неядерной боеголовкой или инициировать создание специальной горячей линии для связи после запуска.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.