Посол России в США встретится с заместителем руководителя Госдепа

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Заместитель руководителя Госдепа США по политическим вопросам Томас Шеннон и посол России в Америке Анатолий Антонов встретятся в пятницу. Как следует из расписания мероприятий внешнеполитического ведомства США на 20 апреля, встреча пройдет за закрытыми дверями, отмечает РИА Новости.

© Sputnik / Miroslav Rotari Мнение: США нанесли удар по Сирии ради того, чтобы сохранить свое лицо

Накануне, а именно в четверг вечером, у Антонова состоялась встреча с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Стороны обсудили отношения Вашингтона и Москвы. При этом Болтон повторил, что улучшение отношений — в интересах и США, и России, отмечается в заявлении Белого дома.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

США и Россия обменялись мнениями по поводу выпущенных ракет в Сирии>>>

Ситуация во взаимоотношениях России и Запада обострилась 14 апреля 2018 года, когда США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.