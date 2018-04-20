12:49 20 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

У Москвы есть достаточно доказательств, что химатака в Думе - это постановка

© Sputnik / Valeri Melnikov
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Ракетный удар США по Сирии (20)
93 0 0

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал в интервью о том, кто стоит за недавней фальсификацией химатаки в Сирии, назвав вещи своими именами.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Доказательств того, что Великобритания причастна к инсценировке химической атаки в сирийской Думе, у Москвы предостаточно. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

Дым, возникший в результате ударов сирийской армии по позициям Джебхат ан-Нусра (организация запрещена в РФ), в Восточной Гуте в пригороде Дамаска
© Sputnik / Mikhail Alaeddin
Восточная Гута: сирийская сила ломит американскую солому

США и их союзники — Британия и Франция — нанесли 14 апреля ракетный удар по Сирии, назвав это ответной реакцией на якобы имевшей место химатаку сирийской армии на город Дума в Восточной Гуте. Генштаб ВС России еще в марте предупредил о готовящейся боевиками провокации с инсценировкой применения химоружия. МИД России также заявил, что цель информационных вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

На днях сирийский мальчик по имени Хасан Диаб рассказал, как стал героем одного из постановочных роликов организации "Белые каски" о химатаке в Восточной Гуте. По его словам, он был с матерью в подвале, когда услышал крик на улице с призывом идти в больницу. И как только он вошел в здание, его схватили и начали поливать водой, а после этого положили на кровать с другими людьми. Это подтвердил и отец мальчика Диаб Бахия, отметив, что "никакого химического оружия там не было". А после съемок детей угостили финиками и печеньем.

"Знаете, доказательств уже, в принципе, в избытке. Начать с того, что это видео (постановка организации "Белые каски" о химатаке в Восточной Гуте- прим. Ред), с которого все началось и которое стало, наверное, главным поводом, главным предлогом для той лихорадочной атаки, которую соорудили американцы, англичане и французы, нанеся бомбовые удары по объектам производства и складирования химического оружия, как они сказали. Наверное, даже обывателю понятно, что если ты знаешь, где находится склад химического оружия, то бомбить по этому складу означает только одно — создать гуманитарную катастрофу для тех, кто живет в округе", — сказал Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что "Белые каски" работают исключительно на территориях, которые контролируют боевики, в том числе и из террористической организации "Джебхат ан-Нусра".

Осталеп
© Sputnik . Евгений Панасенко, Владимир Полушатов
Политолог: удар по Сирии довольно сильно запятнал имидж США

"Информацию, которую мы видим, надо очень тщательно анализировать, особенно сейчас, чтобы нас не держали за новичков", — отметил Лавров.

Он пояснил, что в ролике "было прекрасно видно", что люди, которые, якобы, пытаются спасти предполагаемых жертв атаки, и которые передвигаются по месту, где, якобы, применили химические вещества, ничем не защищены, "может быть, некоторые из них были в марлевых повязках".

"Наши военные, когда освободили эту часть Восточной Гуты, нашли двух врачей, которые работали в госпитале этом, и эти врачи показали самих себя на этом видео, рассказав, как ворвались какие-то люди, стали кричать: "Химическая атака, надо срочно всем обливаться водой!" — и это честно было сказано теми врачами, которые не скрывали своих лиц, которые назвали свои имена", — сказал Лавров.

Совбез ООН и Сирия: "культ дисциплины и солидарности">>>

Глава российского МИД также добавил, что Министерство обороны, освободив Думу, обнаружило склад химических веществ, в том числе произведенных в Германии, и в Портон-Даун, в том самом городе Солсбери (где произошло отравление британского шпиона Сергей Скрипаля и его дочь Юлии — прим. Ред). Все эти факты, отметил Лавров, были предъявлены в ОЗХО и в Совбез ООН.

"В ответ мы слышим только одно: что пытаться обвинять Британию, что она могла пытаться что-то не так сделать — это вообще выходит за все рамки и это невозможно даже обсуждать, потому что этого не может быть. Я надеюсь, что все разумные люди видят разницу в аргументах, разницу в том, какие факты выкладываются на стол, а какие факты вообще не предъявляются", — заключил глава российского МИД.

Тема:
Ракетный удар США по Сирии (20)

По теме

Российские военные проверили город Дума после сообщений о химатаке
МИД России: есть доказательства, что химатака в Думе была постановкой
Сирия будет "очищена" вдоль границы с Турцией
Теги:
ракетный удар, химатака, постановка, политика, Сирия, США, Россия, Политика
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тренто, Италия
    Не маленький сынок

    Итальянская семья усыновила белоруса тридцати двух лет отроду – для этого паре понадобилось решение суда.

  • Машины въезжают на эстакаду на площади Героев
    Проблема из воздуха

    Депутаты парламента Грузии впервые озаботились экологическими проблемами Тбилиси. В чем суть новой инициативы?

  • Встреча с абитуриентами в Россотруничестве в Абхазии
    Баллы или телефон

    Россотрудничество рассказало о вступительных экзаменах в российские вузы для абитуриентов из Абхазии и почему мобильный телефон может стать причиной потери баллов.

  • Здание Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики
    После пожара

    Минздрав Азербайджана объявил тендер на оснащение республиканского наркодиспансера, взамен тому, что сгорел в марте этого года и где погибли 25 человек.

  • Никол Пашинян перед зданием резиденции Премьер-министра Армении (18 апреля 2018). Ереван
    Протесты на дорогах

    Лидер протестного движения в Армении против назначения премьером страны экс-президента Сержа Саргсяна, заявил о намерении парализовать коммуникации.

  • Общежитие, архивное фото
    Казарменное положение

    В Казахстане людей, оставшихся без крыши над головой из-за неуплаты долгов за жилье, предлагают переселять в казармы.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Встреча Александра Лукашенко с Игорем Додоном
Как Лукашенко провел в Молдове переговоры и участвовал в посевной
Додон пригласил Лукашенко на осень в Садова делать вино
Додон пригласил Лукашенко в свое родное село делать вино
Пожары в Молдове
Пожары в Молдове: цифры и факты

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться