У Москвы есть достаточно доказательств, что химатака в Думе - это постановка

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Доказательств того, что Великобритания причастна к инсценировке химической атаки в сирийской Думе, у Москвы предостаточно. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

© Sputnik / Mikhail Alaeddin Восточная Гута: сирийская сила ломит американскую солому

США и их союзники — Британия и Франция — нанесли 14 апреля ракетный удар по Сирии, назвав это ответной реакцией на якобы имевшей место химатаку сирийской армии на город Дума в Восточной Гуте. Генштаб ВС России еще в марте предупредил о готовящейся боевиками провокации с инсценировкой применения химоружия. МИД России также заявил, что цель информационных вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

На днях сирийский мальчик по имени Хасан Диаб рассказал, как стал героем одного из постановочных роликов организации "Белые каски" о химатаке в Восточной Гуте. По его словам, он был с матерью в подвале, когда услышал крик на улице с призывом идти в больницу. И как только он вошел в здание, его схватили и начали поливать водой, а после этого положили на кровать с другими людьми. Это подтвердил и отец мальчика Диаб Бахия, отметив, что "никакого химического оружия там не было". А после съемок детей угостили финиками и печеньем.

"Знаете, доказательств уже, в принципе, в избытке. Начать с того, что это видео (постановка организации "Белые каски" о химатаке в Восточной Гуте- прим. Ред), с которого все началось и которое стало, наверное, главным поводом, главным предлогом для той лихорадочной атаки, которую соорудили американцы, англичане и французы, нанеся бомбовые удары по объектам производства и складирования химического оружия, как они сказали. Наверное, даже обывателю понятно, что если ты знаешь, где находится склад химического оружия, то бомбить по этому складу означает только одно — создать гуманитарную катастрофу для тех, кто живет в округе", — сказал Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что "Белые каски" работают исключительно на территориях, которые контролируют боевики, в том числе и из террористической организации "Джебхат ан-Нусра".

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"Информацию, которую мы видим, надо очень тщательно анализировать, особенно сейчас, чтобы нас не держали за новичков", — отметил Лавров.

Он пояснил, что в ролике "было прекрасно видно", что люди, которые, якобы, пытаются спасти предполагаемых жертв атаки, и которые передвигаются по месту, где, якобы, применили химические вещества, ничем не защищены, "может быть, некоторые из них были в марлевых повязках".

"Наши военные, когда освободили эту часть Восточной Гуты, нашли двух врачей, которые работали в госпитале этом, и эти врачи показали самих себя на этом видео, рассказав, как ворвались какие-то люди, стали кричать: "Химическая атака, надо срочно всем обливаться водой!" — и это честно было сказано теми врачами, которые не скрывали своих лиц, которые назвали свои имена", — сказал Лавров.

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Глава российского МИД также добавил, что Министерство обороны, освободив Думу, обнаружило склад химических веществ, в том числе произведенных в Германии, и в Портон-Даун, в том самом городе Солсбери (где произошло отравление британского шпиона Сергей Скрипаля и его дочь Юлии — прим. Ред). Все эти факты, отметил Лавров, были предъявлены в ОЗХО и в Совбез ООН.

"В ответ мы слышим только одно: что пытаться обвинять Британию, что она могла пытаться что-то не так сделать — это вообще выходит за все рамки и это невозможно даже обсуждать, потому что этого не может быть. Я надеюсь, что все разумные люди видят разницу в аргументах, разницу в том, какие факты выкладываются на стол, а какие факты вообще не предъявляются", — заключил глава российского МИД.