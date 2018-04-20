В Кыргызстане меняется состав правительства

В пятницу, 20 апреля, на внеочередном заседании депутаты парламента Киргизии изберут нового премьер-министра республики, депутаты рассмотрят программу, структуру и состав нового кабмина.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Вчера, в четверг, 19 апреля, парламент Киргизии большинством голосов выразил вотум недоверия команде премьера Сапара Исакова. Президент Сооронбай Жээнбеков своим указом отправил кабмин в отставку.

На пост главы правительства официально претендует только руководитель аппарата президента Мухаммедкалый Абулгазиев. Сразу после отставки Исакова кандидатуру Абулгазиева выдвинула фракция социал-демократической партии Кыргызстана, а коалиция большинства поддержала это выдвижение. На пятницу спикер парламента назначил внеочередное заседание.

В ходе заседания был озвучен поименный состав нового кабинета министров. Согласно документу, состав правительства республики поменяется, в среднем, на 50 процентов. Так, первым заместителем премьер-министра станет Кубатбек Боронов. Министром финансов станет Адылбек Касымалиев. МИД Киргизии возглавит Эрлан Абдылдаев, а в кресло министра экономики сядет Олег Панкратов. На пост министра транспорта предложена кандидатура Жамшитбека Калилова, министра сельского хозяйства — Нурбека Мурашева, возглавить юстицию республики может Айнур Абдылдаева, а министром образования стать Гульмира Кудайбердиева.

Заведовать министерством культуры, информации и туризма может Султан Жумагулов, министром труда и социального развития может стать Таалайкуль Исакунова, а пост руководителя МВД республики занять Кашкар Джунушалиев. "Заведовать здоровьем" кригизского народ предложено Космосбеку Чолпонбаеву, а бороться с чрезвычайными ситуациями во главе МЧС страны — Нурболоту Мирзахмедову.