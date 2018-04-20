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Клаус Йоханнис

Президент Румынии не поддержал идею о переносе посольства страны в Иерусалим

© AP Photo / Olivier Matthys
Политика
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Глава румынского государства считает такую инициативу нарушением международного права.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис не был проинформирован о возможном переносе посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим и считает эту инициативу правительства нарушением международного права. Об этом сообщили в пятницу в администрации главы румынского государства.

"Президент Румынии не был проинформирован и не участвовал в предварительной консультации на этот счет. На данном этапе перенос посольства Румынии в Иерусалим представляет собой нарушение соответствующего международного права", — сказано в сообщении.

Румынский лидер считает, что инициатива правительства является началом оценки процесса переноса посольства, который можно будет реализовать после завершения переговоров по ближневосточному мирному урегулированию.

"Президент подтверждает, что позиция страны по отношению к статусу Иерусалима по-прежнему соответствует положениям, установленным резолюциями Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи ООН", — отмечают в администрации Йоханниса.

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Накануне лидер правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня заявил, что правительство приняло меморандум о начале переноса посольства в Израиле в Иерусалим.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что по меньшей мере шесть стран вели серьезные переговоры с израильскими властями о перемещении своих посольств в Иерусалим.

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Американское посольство переезжает в Иерусалим по решению президента США Дональда Трампа, который в декабре прошлого года признал город столицей Израиля. Практически весь остальной мир продолжает считать статус Иерусалима одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, а пока этого не произошло — держит свои посольства в Тель-Авиве.

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Теги:
дипломатия, перенос, посольство, Клаус Йоханнис, Иерусалим, Израиль, Молдова, Румыния, Бухарест, Кишинев, Политика
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